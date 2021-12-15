«تموين جنوب سيناء»: المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي 4 أشهر

قال سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إن المديرية أعدت خطة لمواجهة السيول التي يتوقع أن تتعرض لها محافظة جنوب سيناء الفترة المقبلة، وشملت عدة محاور في تتعلق بالوقود والسلع التموينية.

أرصدة تموينية تكفي 4 أشهر

وأكد سامي عبد القادر، أن المديرية بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، وضعت خطة لمواجهة السيول، من خلال توفير أرصدة تموينية وسلع تكفي احتياجات المواطنين في جنوب سيناء لمدة 4 أشهر، خاصة الدقيق، السكر، الشاي، الزيت.

وأشار إلى أن اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة دفع بكميات كبيرة من اللحوم الطازجة والدواجن والأسماك في منافذ الشركة بالمحافظة، لتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء للمواطن بأسعار أقل من الأسواق.

وأضاف أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على ضرورة تلبية كل احتياجات المواطنين، وتوفير رصيد كاف لمواجهة أي طوارئ في موسم الشتاء، موضحا شن الحملات التموينية التي تستهدف مراقبة الأسواق وضبط الاسعار وإحالة الفاسدين إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات.

تحرير 16 محضرا

وقال وكيل وزارة التموين، إنه جرى القيام بعدة حملات بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك ومكتب التموين بهدف مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، حيث جرى القيام بحملتين في مدينتي بمدينة أبو زنيمه وطور سيناء في جنوب سيناء، ما أسفر عن تحرير 16 محضرا تمويني بيانها.

وأكد مدير تموين جنوب سيناء، اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق، مؤكد أن الحملات مستمرة في كل المدن.

وقال أن أرصدة المحافظة من الوقود واسطوانات البوتاجاز تكفي ثلاث أشهر حال قطع الطرق في موسم الأمطار والسيول، وأعلن أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتابع احتياطات السلع التموينية والوقود علي مدار الشهر.