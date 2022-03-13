القباج توجه «التدخل السريع» لإنقاذ 4 مواطنين بلا مأوى بينهم سيدة وطفلة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وذكرت الشكوى أنّ هناك مواطنة مسنة بلا مأوى موجودة في شارع الجلاء بمدينة طنطا، بالقرب من موقف السيارات القديم، وفور تلقي الشكوى تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية بالتوجه إلى موقع الشكوى.

إيداع مواطنة في دار رعاية

وعثر الفريق على المواطنة، واتخذت الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالة المواطنة وفور الانتهاء تم إيداع المواطنة بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمدينة طنطا لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة، بسرعة بحث شكوى ثانية وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، أشارت إلى وجود شاب بلا مأوى بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، علما بأن الشاب يعاني من مرض نفسي، إذ تجرد من ملابسه أمام المارة من السيدات بالمنطقة.

وناشد الأهالي المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إيداع شاب بمصحة أمراض عقلية

وتولى المختصين بالمنظومة التنسيق مع المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، وتحرر محضر بالواقعة وعرض الأمر على النيابة العامة وفور إنهاء الإجراءات، تم التنسيق من خلال المنظومة بالمسؤولين بالأمانة العامة للصحة النفسية ومدير مستشفى الأمراض النفسية بالمعمورة.

وتولى أعضاء فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة البحيرة إيداع الشاب بمستشفى الأمراض النفسية بالمعمورة؛ لتلقي الرعاية الصحية لحين تعافيه تمهيدًا لايداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

طفلة بلا مأوى

وفي سياق متصل، وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى ثالثة وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، أشارت لوجود فتاه تبلغ من العمر 12 عامًا بلا مأوى، بقرية شبراويش بالقرب من مدرسة طلعت حرب الابتدائية، الأمر الذي يعرض حياة الفتاة للخطر.

وكلّف الوزير فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، ببحث ودارسة الشكوى، وعثروا على الفتاة محل الشكوى، وتحرر محضر بالواقعة وسلّمت إلى أهلها، حيث تعهد الأهل برعاية الفتاة والحفاظ عليها من مخاطر الشارع.

وفي الوقت ذاته وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى أخرى قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، بوجود مواطن مسن بلامأوى يقيم على رصيف أحد المقاهي، وأحيانا يسمح له صاحب المقهى بالنوم في داخلها.

وكلفت القباج فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد ببحث ودراسة حالة المواطن، وتبين أنه يبلغ من العمر 57 عاما وليس لديه عائل، واتخذت الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي، وتم إيداعه بدار كبار بلا مأوى في بورسعيد؛ لتلقي كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.