تفاصيل إنقاذ «التضامن» 3 مواطنين: «مُسنة ومُعاق بلا مأوى وطفل»

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي تشير إلى وجود سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا بلا مأوى وليس لديها قدرة على الحركة، وذلك بجوار محطة السكة الحديد بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، علما بأن أحد المواطنين يستضيفها بإحدى الجراجات، وذلك لحمايتها من الأمطار وسوء حالة الطقس، وقد ناشد المواطن المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن سرعة إنقاذ المواطنة.

وفي هذا الإطار فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، حيث تم التوجه إلى موقع الشكوى والعثور على السيدة المسنة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالة المواطنة، علما بأنه قد تم إيداع المواطنة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

إنقاذ مُسن من ذوي الهمم

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بسرعة بحث شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطن مسن من ذوي الهمم بلا مأوى يتحرك بواسطة عكاز ويظهر عليه علامات الإعياء والإرهاق، وذلك بالقرب من محطة مترو الأنفاق بالمرج بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن يبلغ من العمر ٥٦ عامًا ويعاني من أمراض بالقلب وكسر بمفصل الساق اليمني.

وفي هذا السياق توجه فريق التدخل السريع المركزي إلى موقع الشكوى وقد تم العثور على المواطن، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إجراءات تقييم الحالة الصحية للمواطن، وفور الإنتهاء فقد تولى الفريق إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

طفل بلا مأوى في مستشفى التحرير

وفي ذات السياق وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع بسرعة بحث شكوى ثالثة قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى وجود طفل بلا مأوى بمستشفى التحرير العام لا يحمل أي أورق ثبوتية، علما بأن الطفل قد تم استقباله منذ شهر في حالة إعياء شديد فاقدا للوعي، حيث تم إجراء عدد من التدخلات الجراحية له أثر تعرضه لحادث.

وفي هذا الإطار فقد تولى فريق التدخل السريع المركزي البحث عن أسرة الطفل وفقا للمعلومات التي أشار بها، حيث تم التعرف على الأسرة بمحافظة القليوبية، وقد حضر عم الطفل بمرافقة الفريق وتسلم الطفل وتعهد برعايته وحمايته من مخاطر الشارع.