«الأوقاف» تعلن عن 28 وظيفة قيادية شاغرة.. هذه طريقة التقديم

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم الأحد، عن 28 وظيفة قيادية شاغرة، في إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي، وبعد حصولها على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وظائف وزارة الأوقاف

وجاءت وظائف وزارة الأوقاف على النحو التالي:

1- رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

2- رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.

3- مدير مديرية أوقاف (أ) لـ13 مديرية هي: (الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الجيزة - بني سويف – المنيا – سوهاج - الأقصر - أسوان - الفيوم – الإسماعيلية).

4- مدير مديرية أوقاف (ب) لـ8 مديريات هي: (شمال سيناء - جنوب سيناء – السويس – بورسعيد – دمياط - الوادي الجديد - البحر الأحمر - مرسى مطروح).

5- مدير عام الإدارة العامة للأملاك.

6- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

7- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

8- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

9- مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب.

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