الأردن يفقد الاتصال مع 3 من مواطنيه بمدينة ماريوبول الأوكرانية

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، انقطاع سبل التواصل مع كثير من 3 من مواطنيها المقيمين في أوكرانيا، في خضمّ حرب الأخيرة مع روسيا، التي بدأت قبل أكثر من أسبوعين، حيث ذكرت المملكة على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، هيثم أبوالفول، أنّ عمان فقدت الاتصال بـ3 مواطنين لم يتواصلوا منذ فترة طويلة مع مقر السفارة الأردنية في أنقرة، وهي المركز الذي حددته الوزارة لأبنائها في أوكرانيا، لخدمات التواصل أو الإجلاء، وفقا لما نشره موقع «عمون» الأردني.

انقطاع الاتصالات مع المفقودين

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، أنّ أهالي المواطنين لم يبلغوا رسميا بانقطاع الاتصالات، إلا أنّ الوزارة والسفارة في أنقرة رصدا قصة أحد المواطنين المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انقطاع أخباره وطرق التواصل معه.

وبحسب الموقع الأردني، أعرب الناطق باسم الخارجية الأردنية، عن قلق بلاده على مواطنيها، خاصة وأنّهم فُقدوا في أكثر مناطق الصراع اشتعالا، حيث تتأزم الأوضاع العسكرية في مدينة ماريوبول، إلى جانب انعدام الخدمات كالاتصالات والكهرباء وغيرهما.

50 أردنيا قرروا البقاء في أوكرانيا

وتابع أبوالفول، أنّ السفارة الأردنية في أنقرة ووزارة الخارجية، على تواصل دائم مع الجهات والمنظمات الدولية والحقوقية، لمعرفة مصير المواطنين الـ3 المفقودين، مشيرا إلى أنّ جميع من تم الإبلاغ عنهم كمفقودين، لم يسجلوا على المنصات التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق.

وأضاف الناطق باسم الخارجية الأردنية، أنّ نحو 20 مواطنا مع أسرهم يسعون إلى مغادرة أوكرانيا، لوجودهم في مناطق الاقتتال، فيما فضّل 50 آخرين البقاء هناك بسبب ارتباطاتهم وأعمالهم هناك.