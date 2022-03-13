أفلام عرض عالمي أول بمهرجان الإسماعيلية.. وهنداوي: رفضنا دفع مقابل مادي

كشفت إدارة الدورة الـ23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 17 إلى 23 مارس الجاري، عن برنامج سينمائي يتضمن عرض مجموعة كبيرة من الأفلام في عروضها الأولى سواء عالميا أو على مستوى أفريقيا والمنطقة العربية، في أقسام المسابقات والبرامج الموازية.

وقال المخرج سعد هنداوي رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة إنَّ وجود مشاركة أفلام في عرضها العالمي الأول لم يكن الهدف بالنسبة للمهرجان، بقدر جودة الأفلام نفسها، إلا أن عدد الأفلام التي تعرض في المهرجان للمرة الأولى «مدهش»، على حد تعبيره.

رئيس الإسماعيلية السينمائي: رفضنا دفع مقابل مالي لعروض الأفلام الأولى

وأضاف «هنداوي» في بيان صحفي: «رفضت بشكل قاطع أي طلب لدفع رسوم عرض لأي فيلم تقدم للمسابقة، فنحن نرحب بصناع الأفلام الذين يرغبون في عرض أعمالهم في مهرجان بحجم الإسماعيلية، خاصة أن هناك قيمة مالية للجائزة ونغطي تكلفة حضور أصحاب الأفلام ليقدموا أفلامهم للجمهور المصري، وفي النهاية وافق صناع الأفلام على عرض أفلامهم دون أي رسوم حسب مبادئنا».

ومن الأفلام التي تعرض في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في عروض عالمية أولى، 9 أفلام من بينها: فيلم «إدريس» للمخرج أمير الشناوي، فيلم «باب الدنيا» للمخرج عبد الرحمن محمود، «غريبان وليلى» من إخراج خالد منصور، «آما- داس» من إخراج مارجا جوتيريز، «بين الزجاج والجدران» إخراج رازان حسن، «الترومبون الذي أنقذني» من إخراج أنس صلاح الدين، «صرة الصيف» إخراج سالم بلال، بالإضافة إلى «أول آخر صيف» إخراج ناستازجا جونيرا.

9 أفلام في عرضها العالمي الأول.. و26 فيلما للمرة الأولى في إفريقيا

وللمرة الأولى في الشرق الأوسط، يعرض الفيلم الوثائقي الطويل «الحدود» إخراج سمارث ماهاچان، والروائي القصير «أصداء» من إخراج چوليان كوبرسي، وذلك بالإضافة إلى 4 أفلام في عروضها الدولية الأولى «الناقلات» من إخراج إيجور موستوفشيكوڤ، «زهور» إخراج كريستيان إكسيبوليس، «أنا حالة طارئة» إخراج راؤول دييز رودريجيز، وفيلم «الرحلة الطويلة» إخراج علي كاظم.

كما يقدم المهرجان 19 عملا تعرض جميعها للمرة الأولى في إفريقيا، وذلك بالإضافة إلى 7 أفلام في مسابقة التحريك من بينها، فيلم «الزيارة» إخراج عمرو موسى.