برنامج أفلام رسوم متحركة للأطفال بـ«الإسماعيلية السينمائي» للمرة الأولى

كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرج سعد هنداوي، عن تنظيم برنامج أفلام رسوم متحركة للأطفال، للمرة الأولى بالتعاون مع مؤسسة «SWISS FILMS» الراعي الرسمي للبرنامج، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 23 من المهرجان، التي تنطلق في الفترة من 17 إلى 23 مارس الجاري.

تفاصيل فعاليات الدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية

ويتضمن البرنامج المعروض ضمن مهرجان الإسماعيلية، 12 فيلمًا من مختلف دول العالم تناقش عددًا من القضايا المتعددة، من بينها فيلم «أبيض وأسود» إخراج خيسوس بيرير وجاريد جوكل، وتدور أحداث الفيلم حول قصة الخروف الأسود الذي يُستبعد من القطيع بسبب لونه، ولكن عندما يواجه القطيع الخطر لا يجدون سوى الخروف الشجاع ليدافع عنهم.

كما يضم البرنامج أفلامًا ذات طابع فلسفي مغاير للواقع، منها «كوواب» للمخرج نيلز هيدينجر، وتدور أحداثه حول الضفدع الذي يعاني من الوحدة والشتاء، ولكنه يعيد اكتشاف البركة التي يعيش فيها مرة أخرى عند قدوم الربيع، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن إدارة المهرجان.

12 فيلمًا ضمن برنامج أفلام التحريك للأطفال

ومن الأفلام المشاركة في برنامج أفلام تحريك الأطفال: «الطائر الصغير والنحل» للمخرج لينا فون دوهرين، «الثعلب والطائر» إخراج صامويل جيلوم وفريديك جيلوم، «الأحد الحار» للمخرج والسيناريست نيل شتوبيجز، «مايلز يذهب بعيدًا» للمخرج باربرا برونر، «الأنف الجليدية» للمخرج فيرونيكال إل- مونتانو- جوبل هوفمان، «الطيور الملونة» للكاتب والمخرج أوانا لاكروا، «آخر أيام الخريف» للمخرج والسيناريست مارجولين بيريتن، فيلم «الأحد» إخراج جايل كيرياكيديس وفانى درير، «مجرد طفل» إخراج سيمون جامباولو، بالإضافة إلى فيلم «ديودروم» للمخرج بازيل فوجت.

4 أفلام قصيرة تفتتح فعاليات الإسماعيلية السينمائي

وتشهد الدورة الـ23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عددًا من الفعاليات ما بين عروض الأفلام وندوات نقاشية لصناع الأفلام والمكرمين، ويفتتح المهرجان فعالياته بعرض 4 أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان «كليرمون فيران» الدولي للأفلام القصيرة.