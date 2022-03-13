توقيع الكشف على 711 مواطنا ضمن «حياة كريمة» بمدينتين في جنوب سيناء

أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص، أن مديرية الصحة نظمت قوافل طبية لبعض مدن خليج السويس لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين.

وأضاف أن القوافل الطبية المجانية تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «حياة كريمة»، موضحا توقيع الكشف على أكثر من 20 ألف مواطن العام الماضي من خلال 60 قافلة طبية جابت الوديان والتجمعات البدوية.

الكشف على 711 مواطنا

وقال الدكتور محمد قابل، مدير القوافل العلاجية، إنه جرى تنظيم قافلة طبية إلي وادي سهب ووادي الجوفة بمدينتي أبوزنيمة وأبورديس، مشيرا إلى توقيع الكشف الطبى على 204 مواطنين، وتحويل 6 حالات إلى مستشفى أبو رديس لتوقيع الكشف الطبي عليهم على نفقة الدولة، واستخراج قرارات العلاج وإجراء العمليات الجراحية.

وأشار إلى توقيع الكشف الطبي على 507 مواطنين، وتحويل 21 منهم أيضا لمستشفى أبو رديس، خلال القافلة الطبية بالمركز الطبي بأبو زنيمة.

تخصصات القافلة الطبية

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن القافلة الطبية ضمت التخصصات (الباطنة – الجراحة – الأطفال – الجلدية – النساء والولادة – الأنف والأذن – الأسنان – تنظيم الأسرة)، إضافة إلى إجراء جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.

وأعلن المحافظ، أنه سيتم عقد قافلة طبية أيام الأربعاء والخميس، 16 و17 مارس 2022، بوادي الطرفة بمدينة سانت كاترين.