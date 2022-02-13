خريطة انتشار القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة» في 3 محافظات.. تستمر لمدة يومين

تواصل مبادرة «حياة كريمة» إطلاق القوافل الطبية المجانية لها للكشف والعلاج مجانا للمواطنين في المناطق النائية ببعض محافظات الجمهورية، في إطار مبادرة «100 مليون صحة»، إذا تسعى المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في مناحي الحياة كافة، على أن تتوجه تلك القوافل للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 10 حتى 20 فبراير الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، منذ قليل، أماكن تمركز قوافل حياة كريمة الطبية، اليوم وغدا في 3 محافظات، على أن تنهي القافلة أعمالها غدا الاثنين الموافق 14 فبراير، وذلك في 12 تخصصًا طبيًا، بينها العظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب، ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانًا للمواطنين.

خريطة انتشار قوافل حياة كريمة الطبية اليوم

وحددت الصحة والسكان، خلال البيان الصادر عنها، مناطق تمركز القوافل الطبية المجانية يومي 13 و14 فبراير بمناطق بنبان النموذجي، مركز دراو بمحافظة أسوان، حدربة بأبو رماد التابع لمركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر، بهيج مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن «حياة كريمة»

وبحسب وزارة الصحة المصرية، تضم القوافل الطبية المجانية 12 تخصصا، تنوعت بين، نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، ضمن خطة وزارة الصحة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات، وخاصة القطاع الطبي، وذلك بالقرى المدرجة ضمن «حياة كريمة».