قرار عاجل من البنك المركزي بشأن الغطاء النقدي للسلع الأساسية والتموينية

قرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك العاملة في مصر بمد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية والسلع الأساسية والتموينية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام، بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة.

البنك المركزي يستثي الأرز والفول والعدس من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام

وأضاف بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الأحد، أنَّ قائمة السلع المستثناة من القرار تشمل «الأرز، والفول، والعدس»، وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2023.

جاء ذلك في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصرية، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية؛ للوفاء باحتياجات المواطنين، وتوفير السلع الأساسية، وجميع ما يحتاجه من المواد التموينية في ظل تعطل سلاسل التوريد ونقص الإمدادات العالمية في ظل ظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

القرار يسري على العمليات الاستيرادية

وتابع البنك المركزي في بيانه، بأنَّ هذا القرار يسري على كل العمليات الاستيرادية لجميع الشركات، مع تأكيده مراعاة الدراسة الائتمانية التي تجريها البنوك الممولة.