أول مصري يحصل على الزمالة الملكية في الأشعة: نقلة نوعية للقطاع الطبي

كشف الدكتور طارق الدياسطي الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، عن تفاصيل حصوله على الزمالة الملكية البريطانية في الأشعة التشخيصية، قائلاً: «هي بمثابة أعلى درجة تمنحها الكلية الملكية لأطباء من خارج المملكة المتحدة كل في تخصصه، ويتم منحها على مجمل أعمال الفرد»، مضيفا أنه أول من يحصل على الزمالة في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط ككل في مجال الاشعة.

مصر ستكون أول دولة بالمنطقة تضم مقرا لامتحانات الزمالة البريطانية

و أضاف «الدياسطي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التكريم بمثابة دافع لعمل الكثير من الأبحاث العلمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية، بجانب اكتساب الخبرات ونقل مجالات عمل وإجراء الأشعة التشخيصية إلى مصر، وبالفعل البداية كانت من الحصول على مقر إجراء اختبارات الزمالة البريطانية في الشرق الأوسط للأشعة التشخيصية، مؤكدا أنها خطوة ستكون مهمة في رفع مكانة مصر علميا: «مصر ستكون مركزا للكلية الملكية لإجراء اختبارات الزمالة وسيتبعه تعاون آخر يتمثل في اكتساب الخبرات ومنح الدورات التعليمية».

الدياسطي: الزمالة نقلة نوعية لأطباء الأشعة في مصر

وتابع الحاصل على الزمالة الملكية البريطانية في الأشعة التشخيصية أن مصر نجحت الفترة الماضية في تسخير كل الإمكانيات لتطوير القطاع الطبي، ونجحت في اكتساب الخبرات في العديد من التخصصات الطبية نتيجة تبادل الخبرات، موضحا أنها باستضافة مركز إجراء الاختبارات للزمالة المصرية ستقوم بتدريب العشرات من الكوادر على هذا المجال، وسيتم الاستفادة من ذلك في تشخيص مختلف الأمراض وعلاجها، لافتا إلى أن رؤية التنمية المستدامة وأھداف الجمهورية الجديدة ستؤدي إلى إحداث نقلة شاملة للقطاع الطبي.