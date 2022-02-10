جامعة المنصورة تعلن إطلاق «يوم العلوم والبحوث» 23 فبراير الجاري

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة، «يوم العلوم والبحوث» وذلك يوم الأربعاء الموافق 23/2/2022 بقاعة المؤتمرات الكبرى بالإدارة العامة لجامعة المنصورة في إطار احتفال جامعة المنصورة بيوبيلها الذهبي تحت شعار «تاريخ عريق ومستقبل واعد» تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

إنجازات جامعة المنصورة في مجال البحث العلمي

وتهدف الفاعلية، بحسب بيان جامعة المنصورة، إلى إلقاء الضوء على أبرز إنجازات الجامعة في مجال البحث العلمي والابتكار، بداية بعرض خطط الجامعة لتسهيل تمويل النشر العلمي والمشروعات البحثية؛ بالإضافة إلى سياسات الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وانتهاء باستراتيجيات نقل وتسويق التكنولوجيا ما بين الجامعة والصناعة ودور البحث العلمي في تنمية الاقتصاد المعرفي.

محاور يوم العلوم والبحوث

ويتضمن يوم العلوم والبحوث مجموعة من النقاشات الحوارية، وفق 3 محاور رئيسة وهى برامج المنح المحلية والدولية، ودعم الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، ونقل وتسويق التكنولوجيا، حيث تستعرض الفاعليات إلقاء الضوء على الدور المحوري لأكاديمية البحث العلمي، وكيفية استفادة أعضاء هيئة التدريس من المنح المتاحة المعلنة من الأكاديمية؛ فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بمبادرة صندوق العلوم والتكنولوجيا وبنك المعرفة المصري وما يخص دعم البحوث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة.

وأوضحت جامعة المنصورة أن هذه اللقاءات تأتي ضمن استراتيجيات الجامعة في تفعيل الشراكات النشطة الداعمة للبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وفتح أفق ميدانية تطبيقية، لتصبح الجامعة مركزًا نشطًا للمشروعات البحثية وبرامج تطوير ونقل التكنولوجيا وإدارة المعارف والابتكارات في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وتنظم الجامعة يوم العلوم والبحوث، تحت إشراف الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، وتنفيذ الدكتورة عزة إسماعيل عثمان المدير التنفيذي لمكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، والدكتور أحمد فكري عبد الحق مدير مكتب المنح المحلية والدولية، والدكتور عمرو عوض منسق عام البحوث بالجامعة، والدكتور عمرو أحمد جبر مدير مكتب براءات الاختراع، والدكتور محمد ممدوح عبد الخالق مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا.