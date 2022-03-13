تفاصيل إعلان السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا.. ارتكبوا جرائم مشينة

أعلنت المملكة العربية السعودية تنفيذ حكم الإعدام، أمس، على 81 شخصًا، بينهم 7 يمنيين بالإضافة إلى مواطن سوري، موضحة أن المجموعة المنفذ بحقها الإعدام متهمة بعدة جرائم أبرزها «الإرهاب والتخابر»، وعمليات تخريب بالمملكة، والانتماء إلى تنظيم القاعدة الإسلامة «داعش»، واصفة الاتهامات بأنها جرائم «شنيعة» ومتعددة في الوقت نفسه، ليفوق عدد المتهمين الذين تم إعدامهم أمس عدد من تم إعدامهم خلال السنة الماضية.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن أحكام الإعدام جاءت وفقًا لعدة تهم في مقدمتها الإرهاب والتخابر مع جهات خارجية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تخريبية بالمملكة، وكذلك الانضمام إلى جهات إرهابية، وهما حركة أنصار الله الحوثية في اليمن، وتنظيم القاعدة الإسلامية «داعش».

إعلان السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصًا

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن إعلان المملكة السعودية تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد محاكمة الـ81 شخصًا من قبل 13 قاضيًا مختلفًا، لافتة إلى أن العملية القضائية مرت بثلاث مراحل مختلفة.

في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا صحفيًا أوضحت فيه تفاصيل وأسماء المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، وذكرت الوزارة، في بيانها، أن هذه الجرائم وصلت إلى اعتناق المعتقدات الضالة واستباحة الدماء لدرجة قتل الآباء والأمهات، قائلة: «اعتناق الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى واستباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم».

مروا بمراحل قضائية مختلفة

يذكر أن إعلان المملكة العربية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 مدنيًا، أحدث ضجة وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة مع العدد الكبير الذي جاء في الإعلان، وهو العدد الذي فاق عدد حالات الإعدام خلال العام الماضي 2021، وهو ما علقت عليه المملكة بأن المحكوم عليهم بالإعدام مروا بمراحل قضائية مختلفة وتم نظر قضيتهم من قبل 13 قاضيًا مختلفًا أيضًا.