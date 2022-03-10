رئيس هيئة الأركان السعودية يزور جناح العربية للتصنيع بمعرض الرياض

شهد ختام فعاليات معرض الدفاع العالمي بالرياض، اليوم الخميس، نشاطا مُكثفا للهيئة العربية للتصنيع، إذ شهد جناح الهيئة، الذي يعد الأكبر ضمن أجنحة المعرض زخما وتواجدا كبيرا لعدد من كبري الشركات العالمية في الصناعات الدفاعية، فضلا عن اهتمام كبير من كبري شركات التسليح والمسئولين الدوليين.

رئيس هيئة الأركان السعودية يتفقد جناح العربية للتصنيع

وتفقد رئيس هيئة الأركان العامة السعودي جناح الهيئة العربية للتصنيع، بـ معرض الدفاع العالمي، واطلع علي أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة، من القائمين على الجناح.

وأعرب رئيس الأركان السعودي عن اعتزازه بمُشاركة «العربية للتصنيع» في هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه، مُبديا إعجابه بجودة وتُميز المُنتجات ودور الهيئة المُتميز في تلبية احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المُتطورة.

مستشار سلطان عمان يشيد بمنتجات «العربية للتصنيع»

كما تفقد مستشار سلطان عمان جناح الهيئة العربية للتصنيع، وأشاد بالقدرات التصنيعية المتطورة بمنتجات الدفاع والتسليح للهيئة.

وتم بحث التعاون لتعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا مع عدد من كبري الشركات العالمية ومنها شركة «رايثون» السعودية الأمريكية لمعدات الدفاع، وشركة «IdD» البرتغالية وشركة «STRWIT» الروسية لصناعة العربات المدرعة، شركة «Hytcomms» الصينية للأجهزة الإشارية، وأيضا مدير سلاح المهندسين في دولة بنجلاديش.