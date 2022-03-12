 عاجل.. السعودية تنفذ حكم الإعدام ضد عشرات المنتمين لـ داعش والقاعدة 

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، منذ قليل، تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد كبير من المتهمين في السعودية، وفقًا لما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن أحكام الإعدام تلك طالت منتمين إلى تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، إلى جانب شقيقين قتلا والدتهما وانتهجا المنهج التكفيري، فضلًا عن مواطنين آخرين شكلوا خلايا إرهابية بأوامر من الخارج.

اعتناق الفكر الضال والمناهج المنحرفة

وذكرت البيان أن: «فئات مجرمة ضلّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى (ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية)، وبايعتها على الفساد والضلال، فأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة، يهدفون من خلال ذلك إلى زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى، إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيا».

وأضاف البيان أن «سلطات الأمن تمكنت من القبض على تلك العناصر الإجرامية التي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام، وأن التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة».

تنفيذ أوامر داعش الإرهابي

وأشار إلى أنه صدر بحق المتهمين صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، على النحو الآتي: «إدانة أسامة أحمد محمد الراجحي - يمني الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها قتل رجل أمن وتصوير جريمته بالاتفاق مع تنظيم داعش الإرهابي، وإدانة كل من يزيد بن محمد بن عبدالرحمن أبو نيان، ونواف بن شريف بن سمير العنزي - سعوديا الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها قتل رجلي أمن، والشروع في استهداف عدد من رجال الأمن والمواطنين والأجانب؛ تنفيذًا لأوامر تنظيم داعش الإرهابي».

كما تم إدانة هيثم بن إبراهيم بن حسن المختار - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها الاشتراك في قتل رجلي أمن وإصابة آخر، مع إصابة مقيمين بإصابات بالغة، واستهداف مبنى أمني، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى، وإتلاف الممتلكات العامة، بالإضافة إلى إدانة خليل بن حسين بن يحيى الزهراني - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها قتل رجلي أمن، وانضمامه إلى خلية إرهابية، كما جرى إدانة محسن بن إبراهيم بن علي آل مسبح - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها «اشتراكه في استهداف رجال الأمن وقتل أحدهم، والاشتراك مع آخرين في السطو المسلح والسرقة تحت تهديد السلاح، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية»، ومعدي بن عيد بن مضحي العتيبي - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها قتل رجل أمن بطعنه بسكين عدة طعنات تنفيذًا لأوامر تنظيم داعش الإرهابي.

تهريب الأسلحة والذخائر

وجرى إدانة صالح بن محمد بن عبدالرحمن السحيباني - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها قتل أحد رجال الأمن وانضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، بالإضافة إلى إدانة كل من حاكم مطري يحيى البطيني، وحيدر علي حيدر الشوذاني، وإبراهيم أحمد علي بحري - يمنيو الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها قتل رجلي أمن، وتشكيل مجموعة إرهابية تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وزراعة لغم متفجر في أحد الطرق، وتهريب الأسلحة والذخائر وقنبلة يدوية.

وتم إدانة كل من حسن بن محمد بن عبدالله الفرج - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها خطف رجل أمن وتعذيبه وقتله، وتشكيل خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، واستباحة الدماء المعصومة والأموال والأعراض، واشتراكه في قطع الطريق والخطف والتعذيب والاغتصاب عدة مرات.وإدانة كل من عبد الله بن سعيد بن عائض القحطاني، وطارق بن مساعد بن زيد المطيري، وخالد بن زويد ابن قحطان العنزي، ومروان بن إبراهيم بن عبداللطيف الظفر، ورياض بن أحمد بن علي حربي، وبسام بن ناصر ابن إبراهيم الحميد، وفايز بن عياد بن داموك الرشيدي، وأحمد بن مساعد بن زيد المطيري - جميعهم سعوديو الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها إطلاق النار على مواطنين في قرية (الدالوة) بمحافظة الأحساء في الشهر الحرام، نتج عنه قتل عدد من المواطنين منهم أطفال، وإصابة آخرين، وقتل رجلي أمن وإصابة آخرين، وتأمين السلاح والذخيرة لهم.وإدانة كل من صالح بن إبراهيم بن علي العريني، وخالد بن إبراهيم بن علي العريني - سعوديا الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها اشتراكهما في قتل والدتهما على وجه الحيلة والخداع، والشروع في قتل والدهما وأخيهما، وانتهاجهما لمنهج التكفير.

إثارة الفتن وإشاعة الفوضى

كما أُدين إدانة فرحان بن عماش بن فدعان الشمري - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وقتل مواطن، وشروعه في قتل أحد المقيمين.وإدانة كل من عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الأسمري، وفؤاد بن يحيى بن محمد حكمي، وعبد العزيز ابن أحمد بن عبدالرحمن الأسمري - جميعهم سعوديو الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها الترصد لأحد الوافدين وإطلاق النار عليه بهدف قتله مما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة خدمة لتنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط لقتل عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى علي بن عاطف بن علي آل ليف، وحسين بن علي بن مكي آل خليف، وجعفر بن محمد ابن صالح الفرج، وحسين بن منصور العبدرب النبي، وماجد بن علوي بن إبراهيم القلاف، ومحمد بن سعود بن محمد آل جوهر، وجمال بن حسن بن علي البناوي، وحسن بن سلمان بن أحمد الرضوان، وحسين بن أحمد ابن حسين الأجامي ومصطفى بن علي بن محمد الخياط وعلي بن عباس بن علي العوامي وأحمد بن عبدالواحد بن أحمد اسويكت ومحمد بن عباس بن سلمان العافي وعقيل بن حسن بن علي آل عبدالعال و محمد بن عبدالله بن حسن السماعيل و أحمد بن زكي بن عبدالله آل عبدرب النبي و حسن بن محمد بن علي آل تحيفة و جعفر بن أحمد بن علي أبوحسون وزيد بن علي بن حسين آل تحيفة و محمد بن عبدالله بن محمد آل هزيم و مهدي بن صالح بن عبدالله الزنادي و علي بن محمد بن عبدالله عفريت و محمد بن علوي بن جعفر الشاخوري و أمجد بن أحمد بن علي العوامي وأسعد بن مكي بن شبر علي وحسين بن منصور بن علي الجشي و عبدالله بن محمد بن صالح البندر و حسن بن هاشم بن علوي القلاف و عبدالله بن محمد بن علي الزاهر و محمود بن عيسى بن علي القلاف ومرتضى بن محمد بن علي آل موسى و عقيل بن حسن بن علي آل فرج و حسن بن علي بن حسين آل الشيخ و يوسف بن عبدالعظيم بن يوسف آل طريف و عبدالله بن ناجي بن عبدالله آل عمار وموسى بن جعفر بن محمد المبيوق و عبدالله بن جواد بن حسن انصيف - جميعهم سعوديو الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها الشروع في قتل رجال الأمن من خلال استهداف مراكز شرط ومقار أمنية أخرى والترصد للدوريات الأمنية وإطلاق النار عليها، وإعاقتهم ومنعهم مداهمة المطلوبين أمنيًا والتستر عليهم، وتوفير المعلومات لهم، والقيام بعدد من جرائم الخطف والاغتصاب والسطو وسلب الأموال تحت تهديد السلاح، وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى، وصناعة القنابل والمتفجرات والتدريب على استخدامها، وتشكيل خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، ورصد عدد من المسؤولين والاعتداء على بعضهم، وشراء وبيع وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمتفجرات والمخدرات.

وأدين كل من رامي بن عبدالله بن ثلاب الشمري و فيصل بن محمد بن قراش الدعجاني و عقيل بن محمد بن عبدالعزيز العقيل و مازن بن حامد بن حسين القرشي السلمي و حسام بن صالح بن سمران الجهني و سعيد بن صالح بن سعيد الزهراني و إبراهيم بن صالح بن سعيد الزهراني و محمد بن أحمد بن حسن صهلولي و عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الغنيمي و عبدالله بن إبراهيم بن سليمان العضيبي و فواز بن عبدالرحمن ابن عيد الحربي و محمد بن فرج بن سليمان العنزي و عيسى بن عليان بن مبيريك اللقماني - جميعهم سعوديو الجنسية - و حسين محمد علي محمد - سوري الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها تشكيل خلية إرهابية تهدف إلى الخروج المسلح ضد الدولة والانضمام إليها، والارتباط بتنظيم داعش الإرهابي وبتنظيمات إرهابية أخرى، واستهداف الدعاة والعلماء ورجال الأمن وإيواء المطلوبين أمنيًا واستهداف بعض المواطنين، وتوفير الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة والتدريب عليها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي وتجنيد الأشخاص، وإطلاق النار على رجال الأمن وعلى مراكز الشرط والمقار الأمنية، وجمع المعلومات لتفجير منشأة نفطية داخل المملكة، وإتلاف الممتلكات العامة، والاعتداء على أحد رجال الأمن بالطعن.

تنفيذ أعمال إرهابية باستهداف رجال الأمن

وتم إدانة كل من ياسين بن حسين بن علي البراهيم - سعودي الجنسية - و فارس سعيد حسن عبدالله المجنحي و غانم حسن محمد سعيد و أحمد مهدي محمد الكبوري - يمنيو الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها التخابر مع جهة أجنبية معادية للمملكة بقصد الإضرار بالدولة ومصالحها وممتلكاتها من خلال إرسال الإحداثيات المكانية لمواقع تعود لجهة حكومية نتج عن ذلك استهداف الموقع، والتستر على أشخاص ينتمون إلى جماعات إرهابية، وخيانة الأمانة، والتسلل إلى المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية باستهداف رجال الأمن وزراعة الألغام، والاشتراك في تهريب الأسلحة والقنابل اليدوية.

وتضمنت الصكوك الحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، كما تم إنفاذ ما تقرر شرعًا بحقهم اليوم السبت.