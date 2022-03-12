إطلاق مؤتمر استراتيجية بناء الشباب المصري بالأقصر: يناقش ريادة الأعمال

تنظم هيئة قصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالتعاون مع جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محجوب عزوز، المؤتمر العلمي السابع لثقافة الشباب والعمال بعنوان «استراتيجية بناء الشباب المصري»، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويترأس المؤتمر الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، وذلك في الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري.

فعاليات اليوم الأول

وقال الدكتور أحمد محيي حمزة لـ«الوطن»: يفتتح المؤتمر في السادسة مساء اليوم قصر ثقافة الأقصر، يعقبه فعاليات الاحتفال، وتكريم رئيس ورئيس شرف المؤتمر، ثم عقد المائدة المستديرة الأولى، والتي تقام بعنوان «الأطفال المبدعون نواة الشباب في المشروع القومي المصري من براءة الوجدان إلى عافية الحلم».

فعاليات اليوم الثاني

وتعقد فعاليات اليوم الثاني غدًا في كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر تتضمن ثلاث جلسات بحثية، الأولى بعنوان «دور الشباب في تنمية الوعي المجتمعي كاستراتيجية قومية»، وتناقش ثلاثة أبحاث هي: «أساليب التواصل الاجتماعي الإلكترونية وتشكيل الثقافة الشبابية.. دراسة ميدانية في محافظة سوهاج»، و«تفعيل دور الشباب في المجتمع من خلال خفض التشوهات المعرفية لزيادة تقدير الذات والتخطيط للمستقبل».

وتحمل الجلسة البحثية الثانية عنوان «ريادة الأعمال والاستثمارات القومية» وتتضمن ثلاثة أبحاث، الأول بعنوان: «ريادة الأعمال: نموذج جديد للاقتصاد المصري» والثاني بعنوان: «الاستثمار في الشباب والمرونة في مهاراتهم»، والثالث بعنوان: «العمارة الداخلية الحيوية (الطاقة- الإنسان- العمارة والتصميم الداخلي من منظور التشكيل الحيوي)».

وتقام بقصر ثقافة الأقصر جلسة بعنوان «الفن واستشراق إستراتيجية إبداعية للشباب»، تناقش عدة أبحاث، أولها: «فن الجرافيك والثورات بين التأثير والتأثر»، والثاني بعنوان «جماليات تشكيل الأسلاك المعدنية في الحلي المعاصر»، والثالث بعنوان «فكرة الواب آب كمدخل لاستحداث مشغولة نسجية كمكمل داخلي للمسكن» أما البحث الرابع فبعنوان «معايير الصحة والسلامة المهنية لفئة الصم والبكم بما يتماشى والمتطلبات المهنية للخزف».

فعاليات اليوم الثالث

وتتضمن فعاليات اليوم الثالث والتي تقام بقصر ثقافة الأقصر يوم 14 مارس الجاري، المائدة المستديرة الثانية بعنوان «دور بعض المؤسسات التربوية في تعزيز استراتيجية بناء الشباب المصري»، يعقبها الجلسة الختامية لإعلان التوصيات.