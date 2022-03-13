إطلاق مبادرة «عقول خضراء» لتوعية طلاب المدارس بالتحديات البيئية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر عانت لسنوات من مفهوم خاطئ للتنمية المستدامة، موضحة أن مشروع «كن سفيرًا» يعد تطبيقًا حقيقيًا لإشراك الشباب فى تحقيق رؤية الدولة ويفتح الآفاق في التنمية لممارسة حياة يومية تحافظ على البيئة.

فؤاد: الحفاظ على البيئة لا يقتصر على الماء والهواء

جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من مبادرة سفراء التنمية المستدامة التي نظمتها وزارة التخطيط، ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحافظي القاهرة والحيزة وبني سويف.

وأوضحت «فؤاد» أن الحفاظ على البيئة لا يقتصر على الماء والهواء، بل هناك فرصة الحصول على فرص عمل من خلال مشروعات بيئية، مشيدة بمشروعات سفراء التنمية المستدامة، موجهة أحد المشروعات بالتقدم لوزارة البيئة للحصول على الدعم المالي لتنفيذ مشروع ينمي البيوجاز.

مرحلة الانطلاق وتمكين الشباب

وأشارت إلى أننا ننتقل إلى مرحلة الانطلاق وتمكين الشباب من التفكير والتنفيذ، مؤكدة أهمية التجربة والحصول على الفرصة والتعرض للهبوط والنجاح لاكتساب المعرفة، لافتة إلى أهمية مبادرة «عقول خضراء» لتدريب الطلاب فى المدارس على أهداف التنمية المستدامة والتحديات البيئية العالمية في المناهج الدراسية، ومنها التنوع البيولوجي وإعادة التدوير.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية تدريب طلاب المدارس لتغيير فكر الأجيال القادمة، مؤكدة أن الاستثمار في البشر هو الأهم، والشعب المصري لديه القدرة على الحفاظ على البيئة، وضرب مثالًا يحتذى به.