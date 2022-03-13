3 ضحايا دفعوا ثمن «غدر الصحاب»: لا تؤمن لصديق ولا زميل ولا جار

تمكنت الأحهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف غموض العثور على 3 جثث، بينهم فتاة، في أماكن متفرقة بـ3 محافظات، وجرى ضبط مرتكبي تلك الجرائم.

البداية من محافظة المنوفية، حينما تلقى مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من خفير خاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء، بعثوره على جثة شخص مجهول داخل المزرعة حراسته الكائنة بدائرة المركز، وتبين أن الجثة بها طعنات متفرقة بالجسم ولم يُعثر معه على ثمة متعلقات شخصية.

السرقة وراء مقتل الصديق

تم تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه عامل خردة، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، وباستدعاء والدته قررت خروج نجلها بتاريخ 6 مارس الجاري وبحوزته مبلغ مالي، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصًا له معلومات جنائية، ويقيم بمحافظة المنوفية، تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، واعترف بارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

مقتل عامل على يد 3 أشخاص

وفي الجيزة، تلقى مركز شرطة أبوالنمرس بلاغًا بالعثور على جثة شخص مجهول، داخل أحد المجاري المائية بدائرة المركز.

وجرى تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة.

أمكن ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم أن المجني عليه يعمل في مجال جمع القمامة، رفقة نجله، الذي توفي إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء جمعهما للقمامة، إلا أن المجني عليه تخلى عنه ولم يقم بنقله للمستشفى، فعقد العزم على التخلص منه أخذًا بالثأر.

مقتل طالبة على يد جارها

جريمة أخرى، كشفت ملابساتها الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، حينما تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغًا بوجود جثة لفتاة داخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم.

وتبين وجود جثة طالبة، مقيمة بأحد العقارات بدائرة القسم، مُسجاة على ظهرها بصالة الشقة سكنها وبها عدة طعنات، وبسؤال والدة وشقيق المجني عليها، قررت الأولى أنها عقب عودتها من زيارة زوجها المريض بالقاهرة، اكتشفت وجود جثة ابنتها بالحالة المشار إليها، وقرر الثاني بوجوده بالعمل وقت الحادث وحضر عقب علمه بالواقعة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليها، طالب، مقيم بذات العقار، جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ بقصد التعدي على المجني عليها.