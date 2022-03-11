الجيش الروسي ينظم مسابقة أجمل مجندة بمشاركة «قوات الصواريخ» (صور)

نظمت روسيا مسابقة جمال للمجندات في الجيش الروسي، حملت اسم «جمال وراء التمويه الحربي»، وذلك في أعقاب إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

وشارك في المرحلة الأولى من المسابقة 40 متبارية، بعضهن من قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في الجيش الروسي، حسبما نقلت صحيفة ميرور البريطانية عن موقع مجلة ريد ستار العسكرية.

المرحلة الأولى من المسابقة.. الظهور بالمكياج القتالي

وشملت المرحلة الأولى من المسابقة الظهور بما وصف بـ«المكياج القتالي»، والذي تميزت فيه المجندات في قسم الحرب الكيميائية، بظهورهن بالأقنعة الواقية من الغاز، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وككل مسابقات الجمال، فإلى جانب الاهتمام بالناحية الجمالية للمجندات، كانت هناك فقرات تضمنت أسئلة اختبارات عامة، وبحكم الطبيعية العسكرية للمتسابقات، تضمنت المسابقات أسئلة عسكرية وعملية مثل الرماية.

تكريم مقاتلة روسية أنقذت جنديًا من حريق.. ومُجندة أسعفت زملاء آخرين

وشهدت المسابقة أيضا تكريم مقاتلة روسية أنقذت جنديًا من حريق خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعدما استخدمت جسدها في صد النيران عن الجريح.

كما جرى تكريم مُسعفة عسكرية عالجت جروح جنود روس تعرضوا لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية، بعدما قامت بسحبهم من نقطة الاشتباك التي كانت تشهد إطلاقًا كثيفًا للنيران.

ولم تذكر المجلة الروسية أي تفاصيل أخرى تتعلق بهوية الفائزة بهذه المسابقة، أو ملكة جمال المجندات الروسيات.