زيلينسكي: خسائر الجيش الروسي بأوكرانيا فاقت خسائرة في 30 عاما سابقة

دخلت حرب روسيا وأوكرانها يومها الرابع عشر على التوالي، والذي شهدت تصريحات للرئيس الأوكراني «زيلينسكي» حول خسائر الجيش الروسي، التي تسببت بها القوات الأوكرانية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن بلاده أسرت عددا كبيرا من الجنود الروس، الذين عاملوهم بإنسانية وعدم تعريضهم للتعذيب في الوقت الذي تمنع فيه القوات الروسية دخول أي مساعدات إنسانية إلى المدنيين المحاصرين داخل المدن وخاصة مدينة ماريوبول، بحسب تصريحات «زيلينسكي» لوسائل إعلام أوكرانية.

خسائر الجيش الروسي وصلت 12 ألف جندي

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، آخر إحصاء قامت به وزارة الدفاع حول خسائر الجيش الروسي، موضحاً أنها تمكنت من قتل أكثر من 12 ألف جندي روسي، بالإضافة إلى إسقاط 130 طائرة ومروحية بينهم 49 طائرة مقاتلة و81 مروحية روسية، وفقاً لما جاء على موقع «سكاي نيوز عربية».

زيلينسكي: كبدنا روسيا خسائر فاقت ما خسرته خلال 30 عاما سابقة

لم تكن هذه هي المرة الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، التي يخرج فيها الرئيس الأوكراني «زيلينسكي»، متحدثا عن خسائر الجيش الروسي، حيث خرج في خطاب لشعبه عبر تقنية الفيديو واصفاً أن خسائر روسيا في حربها ضد أوكرانيا بأنها غير مسبوقة مردداً «روسيا خسرت عدداً من الطائرات الحربية والمروحيات في الأيام الـ13 الماضية من حربها ضد أوكرانيا فاقت ما خسرته في الثلاثين عامًا الماضية».

وتستمر الحرب الدعائية إلى جانب الحرب القتالية منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد «كييف»، ففي الوقت الذي تحدث فيه «زيلينسكي» عن خسائر الجيش الروسي، خرجت وزارة الدفاع الروسية، معلنة أيضا حجم الخسائر التي كبدتها للقوات الروسية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إحصاء بآخر الخسائر العكسرية التي كبدتها للقوات الأوكرانية، حيث أعلنت أنها تمكنت من تدمير 158 هدفاً إستراتيجياً للجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، بلغ 2482 هدفاً عسكرياً.