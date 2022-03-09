ظهر من العدم.. سر حرف Z على دبابات الجيش الروسي

حالة من الهوس والهستيريا بدأت تشهدها الشوارع واللافتات وأيضاً دور الأزياء والموضة بروسيا، حيث حمل مؤيدو الرئيس فلاديمير بوتين والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الشعار الروسي على شكل حرف Z، معتبرين إياه الدليل الأبرز على تضامنهم مع بلادهم.

وانتشر حرف Z على نطاق واسع بعد الواقعة الشهيرة للاعب الجمباز الفني الروسي إيفان كولياك، والذي اعتلى منصة التتويج خلال مسابقة المتوازيين بكأس العالم للأجهزة في الدوحة، مرتدياً ملابس تحمل الحرف Z والتي تؤكد تأييده إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما عرَّضه لحملة انتقادات واسعة، وسلط التركيز حول حقيقة هذا الحرف وإلى ماذا يرمز، خاصة وأنه يوجد على جميع المعدات العسكرية الروسية.

ظهر من العدم ولا أحد يعرف السر وراءه

بحسب صحيفة «وول استريت جورنال» ظهر هذا الحرف للمرة الأولى على الدبابات والمدرعات الروسية، قبل أيام من بدء العملية العسكرية الأوكرانية، دون معرفة المقصود منه أو متى ظهر تحديداً وكأنه جاء من العدم، مشيرة إلى أن الجيش الروسي يلجأ إلى العديد من الحيل والعلامات لتمييز معداته في ساحة القتال، وقد يكون هذا الحرف هو إحدى تلك الحيل.وتأكييداً على ذلك، قال الناشط أنتون ديميدوف، إن النشطاء الروس المواليين للكرملين استخدموا حرف Z كرمزاً لهم بعدما رأوه على الدبابات الروسية لكن دون معرفة من أين أتى، مشيراً إلى أن الشعب أراد الإعلان عن تضامنه مع جيشه فاتخذ من الحرف شعاراً.

اعتماد الشعار بشكل رسمي

وزارة الدفاع اعتمدت الرمز كشعار رسمي، ومنذ ظهور حرف الـZ على دبابات وسيارات الجيش الروسي في أوكرانيا، والشعب الروسي والحكومة أيضاً يستخدمونه في العديد من الأماكن العامة وخلال التجمعات المؤيدة للكرملين، وعلى اللوحات الإعلانية، إلى جانب العديد من وسائل المواصلات، حتى أصبح شعاراً شبه رسمي يعلن عن تأييد حامله للرئيس والتحركات العسكرية في أوكرانيا، وفقاً لموقع قناة «العربية».

رمز وحدة الشعب، الأمر الذي دفع وزارة الدفاع الروسية والعديد من مؤسسات الدولة، إلى استغلال هذا الرمز لحشد المواطنين حول عمليتهم العسكرية في أوكرانيا، وبات يطلق عليه رمز وحدة الشعب، وأغرقت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات تحمل هذا الشعار.

وأعلن مإيفان زيرناكوف المسؤول في منطقة أرخانجيلسك الشمالية، بحسب ما نشره موقع قناة «العربية»، أن هذا الرمز والذي يعني باللغة الروسية كلمة «FOR» أو «من أجل» أصبح رمزاً شعبياً يدل على دعم القوات المسلحة وقرارات الرئيس وتوحيد الشعب خلال تلك المرحلة التي تمر بها روسيا.