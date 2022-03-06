عاجل.. الجيش الروسي يعلن تدمير قاعدة جوية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة

أعلنت القوات الروسية، منذ قليل، تدمير قاعدة «ستاراوكوستنتانيف» الجوية العسكرية الأوكرانية، بأسلحة عالية الدقة طويلة المدى، وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

روسيا: تدمير 2203 أهداف عسكرية منذ بدء الحرب على أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها قصفت المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، صباح اليوم، وأخرجته عن الخدمة.

وذكرت الوزارة أنها دمرت 2203 أهداف عسكرية منذ بدء الحرب على أوكرانيا، قبل نحو عشرة أيام

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إنها ألحقت خسائر كبيرة بالقوات الروسية، وأسقطت نحو 10 آلاف قتيل من الجيش الروسي.