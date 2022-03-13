روسيا: تجميد نصف احتياطي الذهب والنقد الأجنبي بسبب عقوبات الغرب

أعلنت موسكو، قبل قليل، أنّ نحو 300 مليار من احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، جرى تجميدهم بسبب عقوبات الغرب على روسيا، وفق نبأ عاجل بثته قناة «روسيا اليوم».

تجميد نصف إجمالي احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي

وأعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أنّ حجم احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، الذي جرى تجميده بسبب العقوبات الغربية، يبلغ نحو 300 مليار دولار.

تداعيات عقوبات الغرب على روسيا

وأضاف «سيلوانوف» أنّ 300 مليار تمثل نحو نصف الاحتياطيات التي كانت بحوزتنا في موسكو، موضحًا أنّ إجمالي الاحتياطات تبلغ نحو 640 مليار دولار، ونحو 300 مليار منها الآن في حالة لا يمكننا استخدامها فيها.