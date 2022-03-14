سعر الدولار اليوم الاثنين 14-3-2022 في البنوك.. مستقر

يواصل سعر الدولار، اليوم الاثنين 14-3-2022، استقراره مع بداية التعاملات اليومية للبنوك المصرية.

وواصلت العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري الاستقرار منذ بداية العام الجاري، دون أي زيادات.

الجنيه المصري يرتفع مقابل عدد من العملات

وفي السياق ذاته، تباين سعر الجنيه المصري مقابل عدد من العملات غير المدعومة في البنوك المختلفة، اليوم الاثنين 14-3-2022، وتراجعت هذه العملات أمام الجنيه ومنها الريال اليمني، ليباع بسعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني بسعر 0.035 جنيه، فيما سجلت الليرة اللبنانية 0.010 جنيه، والروبل الروسي 0.117 جنيه، فيما بيعت عملة هريفنيا الأوكرانية بسعر 0.534 جنيه، وسجل الدولار النيوزلندي سعر 10.677جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري سعر 15.74 جنيها للبيع، مقابل 15.64 جنيها للشراء.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار

وعُرضت العملة الأمريكية بأعلى سعر للشراء في «بنك مصر»، بقيمة 15.74 جنيه، فيما جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل البنوك التي تبيع الدولار بسعر 15.68 جنيه.

وسجلت العملة الخضراء 15.67جنيه في بنوك التعمير والإسكان والإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد، مقابل البيع بسعر 15.67 جنيه.

تباين أسعار بيع وشراء الدولار في بنوك أخرى

وتختلف أسعار بيع وشراء العملة الأمريكية من بنك لآخر، اليوم الاثنين 14-3-2022، حيث سجّل الدولار بالمصرف المتحد سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وسعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العقاري المصري العربي، ووصل سعر الدولار في بنك البركة لسعر 15.76 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول بيع الدولار بسعر 15.66 جنيه، مقابل 15.67 جنيه للشراء.

أما سعر بيع الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي فبلغ 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء.