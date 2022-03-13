سعر الدولار اليوم الأحد 13-3-2022.. يواصل الاستقرار منذ بداية العام

يواصل سعر الدولار اليوم الأحد 13-3-2022 استقراره في مصر بداية التعاملات اليومية للبنوك، ودون زيادة واصلت العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري الاستقرار منذ بداية العام الجاري مدعومة بزيادة التصدير وتراجع الاستيراد وزيادة الاحتياطي النقدي، وكذلك الموارد الدولارية، ومنها قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.

وعالميا واصل سعر الدولار الأمريكي الاستقرار مقابل العملات الرئيسية، إذ صمدت العملة الخضراء مقابل عدة تراجعات لعدد من العملات الأجنبية.

الجنيه المصري يستقر مقابل عدد من العملات

وفي السياق ذاته، استقر سعر الجنيه المصري مقابل عدد من العملات غير المدعومة في البنوك المختلفة، اليوم الأحد 13-3-2022 وللبيع، سجل الريال اليمني سعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني سعر 0.035 جنيه، والليرة اللبنانية بيعت بسعر 0.010 جنيه، والروبل الروسي بسعر 0.148 جنيه.

ووصل الدولار النيوزيلاندي لسعر 10.754 جنيه للبيع، وسجلت الليرة التركية سعر 1.103 جنيه للبيع، فيما بيعت عملة هريفنيا الأوكرانية بسعر 0.528 جنيه، والدولار النيوزلندي بسعر 10.754جنيه للبيع.

سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأحد 13-3 -2022، استقرارًا سعريًا في البنوك المختلفة، إذ سجل في البنك الأهلي المصري سعر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء.

أعلى سعر لبيع وشراء العملة الأمريكية

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أعلى سعر للشراء في «بنك مصر»، حيث بلغ 15.74 جنيه، فيما جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل البنوك التي تبيع الدولار بسعر 15.68 جنيه.

وتباين سعر الدولار في بنكي الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد، ليباع بأعلى سعر بقيمة 15.67 جنيه.

تباين أسعار بيع وشراء الدولار

وتختلف أسعار بيع وشراء العملة الأمريكية من بنك لآخر، اليوم الأحد 13-3-2022، حيث سجّل الدولار سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العقاري المصري العربي، ووصل سعر الدولار في بنك البركة لسعر 15.76 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول بيع الدولار بسعر 15.66 جنيه، مقابل 15.67 جنيه للشراء، وأما سعر بيع الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي بلغ 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبالمصرف المتحد وصل لسعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء.