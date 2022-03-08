توحيد سعر الصرف في السودان: الدولار اليوم وصل رسميا إلى 447 جنيها

خفض السودان قيمة العملة قبل عام، ليستقر سعر الصرف عند نحو 450 جنيهًا للدولار، لكن في الأسابيع الأخيرة عادت السوق السوداء غير رسمية إلى الظهور مرة أخرى، إذ كان الجنيه يتداول بمعدلات أضعف، ما دفع السلطات السودانية إلى توحيد سعر الصرف في السودان، بعد أسابيع من بدء انخفاض قيمة العملة مرة أخرى في السوق السوداء.

المركزي السوداني يعلن توحيد سعر الصرف

وأعلن بنك السودان المركزي، يوم الاثنين، عن توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، الذي فقد نحو 25% من قيمته خلال الأسبوعين الأخيرين، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسة الجديدة إلى المزيد من الانفلات في أسعار الصرف ومستويات التضخم، وفقًا لـ«رويترز».

تحديد سعر الصرف في السودان دون تدخل البنك المركزي

وقال البنك المركزي، إن البنوك وبورصات العملات ستحدد أسعار الصرف الخاصة بها دون تدخل البنك المركزي، وجاء خفض السودان للعملة قبل عام، في إطار سلسلة إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي.

استقرار سعر صرف الجنيه السوداني لأشهر

وأدى ما يسمى بـ«التعويم المنظم» للعملة إلى استقرار سعر الصرف لأشهر، لكن الاقتصاد تعرض لضغوط متجددة منذ أن أطاح الجيش بالحكومة في أكتوبر، وعلق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات.

سعر الجنيه السوداني

ووفقا لأسعار البنك المركزي السوداني، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السودان للشراء 445.93 جنيه سوداني، بينما سجل سعر البيع 448.74 جنيه سوداني لكل دولار.

الاعتماد على الموارد الداخلية لتمويل ميزانية العام الحالي

وقالت القيادة السودانية إنها ستعتمد على الموارد الداخلية بما في ذلك الذهب لتمويل ميزانية العام الحالي.

اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية تقرر توحيد سعر صرف الجنيه

وقال وزير الإعلام بالوكالة في بيان يوم الأحد الماضي، إن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في السودان قررت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، ولم يتضمن بيان بشأن قرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أي تفاصيل عن توقيت الخطوة أو المستوى الذي سيتم عنده توحيد سعر الصرف.