المؤبد لـ سوداني أنهى حياة طفلة بعين شمس: رفضت أمها مواعدته «فحرق قلبها»

عاقبت الدائرة «8 جنايات» بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، متهمًا يحمل جنسية إحدى الدول العربية بالسجن المؤبد، وذلك لإدانته بقتل طفلة بمنطقة عين شمس بعدما رفضت والدتها مواعدته.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليفة مسعود علي وعضوية المستشارين سمير جابر علي والحسن نجم الدين الكردي.

بلاغ بمصرع طفلة حرقًا في عين شمس

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 2147 لسنة 2021 كلى شرق القاهرة، تورط المتهم في قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك إثر خلاف سابق مع والدتها بسبب رفضها مواعدته، فعقد العزم على التخلص منها والانتقام من والدتها، بإشعال النيران فيها، وفر هاربًا.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغًا يفيد بمصرع طفلة حرقًا على يد أحد الأشخاص، سوداني الجنسية، بعدما رفضت والدة المجني عليها مواعدته، فقرر الانتقام منها، وبإجراء عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة تمّ القبض عليه وعرضه على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

المتهم يعترف بسكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النيران بالطفلة الصغيرة

وخلال تحقيقات النيابة العامة، أدلى المتهم باعترافه أنَّه أعدّ لذلك الغرض مادة سريعة الاشتعال، سكبها على الطفلة المجنى عليها، ثم أضرم بها النيران، وفر هاربًا.

تم تحرير المحضر اللازم وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالته لـ محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق عليه بالسجن المؤبد.