دماء داخل جدران الأسرة.. تفاصيل 5 جرائم قتل والضحايا أمهات وأشقاء

«الدم أصبح مية» تلك المقولة تجسد واقعا مؤلما داخل جدار الأسرة، تبدل العطف والرعاية إلى كراهية وخلافات، ومؤخرًا تزيدات الجرائم الأسرية بحسب محاضر الشرطة التي أثبتت مقتل «الأمهات والآباء والأبناء» نتيجة أسباب متنوعة ما يشير إلى أن المقولة المعروفة للجميع «عمر الدم ما يبقى ميه» أصبحت بعيدة عن الواقع لشريحة كبيرة من المجتمع.

«الوطن» ترصد 5 جرائم أسرية حدثت الأسبوع الماضي في القاهرة والجيزة وبني سويف وكان الضحايا «أم وبنت وأخ»، وتمكنت المباحث من القبض على المتهمين وتقديمهم إلى جهات التحقيق التي قررت حبسهم بتهمة القتل العمد.

شاب يقتل شقيقه في محاولة للدفاع عن والده

ففي بني سويف أقدم شاب على قتل شقيقه في محاولة منه للدفاع عن والده بعد اعتداء المجني عليه بالضرب على والده خلال مشادة كلامية نشبت بينهما، الأمر الذي لم يقبله شقيقه فدخل معه في صدام انتهى بسقوط المجني عليه صريعاً بعد أن ضربه الأخير بآلة حادة على رأسه أفقدته الوعي.

وقام أهل المجني عليه بنقله إلى مستشفى سمسطا المركزي لمحاولة إسعافه ولكنه كان قد فارق الحياة قبل دقائق من وصوله، وأخطر المستشفى شرطة النجدة بورود حالة توفيت قبل محاولة إسعافها بدقائق نتيجة مشاجرة لتقوم بعمل تحرياتها اللازمة حيال الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهم مقيم بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف تعدى على شقيقه «ن.ا»، 33 عاما، ما تسبب في وفاته، وعليه تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما قد سلف ذكره، أقر بأنه قتل شقيقه عن طريق الخطأ في محاولة منه للدفاع عن والده، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شاب يقتل شقيقه بمنطقة بولاق الدكرور.. مريض نفسيا

لقى شاب مصرعه على يد شقيقه بمنطقة بولاق الدكرور بعد أن نشبت بينهم خلافات في محاولة المتهم لفرض رأيه والانقياد دون مناقشة وراء أفكاره التي تبينت الأسرة أنها من الممكن أن تقودهم إلى هلاك محقق، فبدأت بين الطرفين مشادة كلامية انتهت إلى استلال الأخير لسلاح أبيض «سكين» ثم سدد لشقيقه عدة طعنات نافذة بالصدر والبطن لقى مصرعه على أثرها.

وتبين من التحريات التي قامت بها رجال المباحث أن المتهم مريض نفسيا سبق إيداعه فيما مضى بأحد المستشفيات الخاصة بالعلاج النفسي لتلقي الرعاية، وتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وبمواجهته اعترف وأيد ما سلف ذكره وتم وضع المتهم تحت تصرف النيابة العامة التي تتابع سير مجرى التحقيقات.

سائق في الهرم ينهي حياة شقيقته ويصيب ابنتها

اعتدى سائق على شقيقته بمنطقة الهرم في جريمة بشعة مستخدماً في جريمته «بلطة» للتخلص من شقيقته، الأمر الذي تسبب في مصرعها على الفور بعد مشادة كلامية نشبت بينهم، وبينت التحريات أن المجني عليها في العقد الخامس من عمرها وتبين إصابة ابنتها في العقد الثاني من عمرها بجرح قطعي بالرأس وجروح متفرقة بالجسد إثر محاولاتها في الدفاع عن والدتها، وتمكنت قوات الأمن عقب تقنين الإجراءات من ضبط الجاني بعد محاولته الهرب، وبمواجهته بفعلته أقر بها نتيجة لتسوية خلافات قديمة بينهما بعد أن ظل يهذي بكلمات غير مفهومة في محاولة منه لإقناع جهات التحقيق أنه غير متزن نفسياً للهروب من جرمه الآثم وتتابع جهات التحقيق استكمال التحقيقات.

شاب يقتل والدته في السلام لرفضها إعطاءه المال

قرر شاب في العقد الثاني من عمره التخلص من والدته المسنة المقيمة بمدينة السلام نتيجة جلسة حوارية دارت بينهما انتهت بخنقها على يده، وكشفت التحريات أن المتهم يدعى «بكار.م» خنق والدته بإيشارب خاص بها بعد أن رفضت إعطاءه المال لعلمها أنه ينفقه في شراء المواد المخدره إضافة لكونه عاطلا.

وأوضحت التحريات أن المتهم بعد أن قتل والدته وضعها داخل جوال ثم وضعها أسفل سرير بغرفة المعيشة مدة ثلاثة أيام، ثم هاتف صديقه ليخبره أنه تخلص من والدته ولا يعلم كيف يتصرف، وبملاحظة شقيقته غياب والدتها قامت بتحرير بلاغ تغيب لها في ظروف غامضة بقسم أول السلام تتهم فيه شقيقها لارتيابها في أمره وأنه دائم افتعال المشاكل معها.

وتمكنت قوة من قسم السلام من ضبط الجاني وكشف ملابسات الواقعة والعثور على مكان الجثة بعد أن أرشد المتهم عن مكانها خلال التحقيقات، وتم تحويل الواقعة للنيابة العامة التي تتابع التحقيق في الواقعة.

أب يقتل ابنته وعشيقها بعد ضبطهما في علاقة غير شرعية

شهدت منطقة مؤسسة الزكاة التابعة لمدينة المرج واقعة مأسوية منذ أيام، قام خلاها أب بإنهاء حياة ابنته وعشيقها بعد ضبطهما في علاقة محرمة أثناء عودته من أداء صلاة الفجر.

تفاصيل الواقعة

استغلت الفتاة وعشيقها خروج والدها لصلاة الفجر لتجتمع بعشيقها في علاقة محرمة داخل منزلها في غير شعور منهم بعامل الوقت ليعود والدها ويتفاجأ بابنته في أحضان عشيقها، استطاع الشاب الفرار إلى شقته ليذهب الأب إلى غرفته ويجلب سلاحاً نارياً ويصيب ابنته بعدة طلقات نارية توفيت على إثرها، ثم يتجه لشقة الشاب ويصيبه أيضاً بأعيرة نارية توفي على إثرها في الحال.

وبينت التحريات أن الشاب كان يقطن بالقرب من شقة الفتاة وتجمعهما علاقة جيرة منذ زمن استطاع إقناعها بحبه والتسلل إلى قلبها وأقنعها أنه سيأتي لطلب يدها من والدها فور تحسن ظروفه المادية، ما جعله يؤثر عليها للقائها خلسة دون علم والدها لتجمعهما علاقة محرمة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر أنه قتلهما انتقاما لشرفه وجرى تحويله للنيابة العامة التي تتابع سير التحقيقات في الواقعة.