تأجيل محاكمة شقيقين وعامل بتهمة قتل تاجر سيارات في الدقهلية لـ14 مايو

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الخامسة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة شقيقين وعامل لاتهامهم بقتل مالك معرض سيارات بطلخا لخلاف على حدود أرض بينهم، وذلك إلى جلسة 14 مايو المقبل، على أن يتم عرض مشاهد كاميرات المراقبة لواقعة القتل على شاشة عرض داخل قاعة المحكمة بمساعدة الوسائل الفنية بمنطقة شرقة الدلتا.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين ‏محمد كمال عبد الباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي، وسكرتارية رمضان الديسطى، وعماد الجميل‎.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهمين، وهم كل من «م. ح. م. أ»، 35 عامًا، عامل، ويعمل بدولة إيطاليا ومقيم بقرية ميت الكرماء بمركز طلخا، وشقيقة «ح. ح»، 37 عامًا، عامل، ويعمل بإيطاليا أيضا ومقيم بذات العنوان، و«ش. ح. أ»، 36 عامًا، عامل، ومقيم بمدينة طلخا، لأنهم في 3 يوليو 2021 قتلوا المجني عليه «م. أ. ع»، 39 عامًا، صاحب معرض سيارات، بقرية ميت الكرماء مركز طلخا عمدا مع سبق الإصرار.

متهمان عادا من إيطاليا لقتل المجني عليه

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه، لما استكان في قلوبهما وما أغواه لهما الشيطان، ومع اتفقت واتجهت إليه إرادتهما مع إرادة المتهم الثالث، بأن أعد المتهمان الأول والثاني لتنفيذ عرضهما الآثم وخطتهما الإجرامية سلاحين أبيضين عبارة عن مطواة وسكين، وما إن أبصرا المجني عليه أثناء إجراء مسؤولي الجمعية الزراعية بالقرية معاينة بناء على خطاب من مركز الشرطة هرولا صوبه مانعين إياه من النجاة بحياته، وذلك بإلقاء الحجارة والطوب على سيارته ومنعه من الفرار بها، فأحاطا به وباغتاه وشلا حركته ومقاومته، وطعناه عدة طعنات متعددة متتابعة متسارعة بواسطة السلاحين الأبيضين.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية صحة الواقعة، ونزول المتهمين من دولة إيطاليا لإزهاق روح المجني عليه، فقررت النيابة إحالة المتهمين إلى محاكمة الجنايات للمحاكمة.