السجن 6 سنوات لـ عامل خطف طفلة وهتك عرضها في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 6 سنوات، بتهمة خطف طفلة وهتك عرضها، في منزل تحت الإنشاء بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسني بشرى، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد محمد غريب.

بلاغ بخطف طفلة وهتك عرضها بمنيا القمح

بدأت أحداث القضية بمركز منيا القمح، حين تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد بضبط «صبري.ح.أ.أ» 41 سنة، عامل في مصنع بالعاشر من رمضان، مقيم بقرية بيشة عامر، التابعة لمركز منيا القمح، بتهمة خطف الطفلة «م.م.س.ع».

وأشارت التحريات إلى أن المتهم تحايل على الطفلة، مستغلاً حداثة سنها، وعدم إدراكها بمقتضيات الأمور، وأوهمها بعلاقة عاطفية فقام باصطحابها إلى مسكنه، وهو تحت الإنشاء قاصدًا إبعادها عن ذويها، حيث اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي هتك عرض المجني عليها، التي لم تبلغ الثماني عشر من عمرها حيث كان عمرها آنذاك 17 عامًا.

معاقبة المتهم بالسجن 6 سنوات

وأكدت تحريات المباحث النهائية صحة ارتكاب المتهم للواقعة، بأن اصطحب المجني عليها من محل إقامة الأخيرة حتى مسكنه، وما أن توارى عن أعين المارة، وانفردا بشقة سكنية قام بهتك عرضها، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها سالف الذكر.