نشاط مكثف لـ«حياة كريمة» في نصر النوبة.. إنشاء مدارس وتوزيع بطاطين

نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة «حياة كريمة» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، خلال إنجاز عدد من المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى.

تطوير وإنشاء 9 فصول في مدرسة بلانة الإعدادية

وأوضحت الصفحة خلال منشور سابق لها، أن من بين إنجازات المبادرة مدرسة بلانة الإعدادية الجديدة، وجرى تطوير وإنشاء 9 فصول بها، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بقرى أبو سمبل، وتم الانتهاء من العمل على مسافة 3 كيلو حتى الآن.

حياة كريمة: إنشاء مدرسة في وادي النقرة

كما أكدت الصفحة، أن المبادرة أنشأت مدرسة تعليم ثانوي في قرية الحكمة بوادي النقرة، بالإضافة إلى مشروع مجمع خدمات المواطنين الذي بلغت نسبة التنفيذ به 80%.

وأشارت إلى أن نسبة التنفيذ في مشروع مجمع الخدمات الزراعية وصلت إلى 50%، بجانب توزيع بطاطين على المستحقين بقرى وادي الصعايدة وعدد من قرى إدفو، ووصل عددهم إلى 475 أسرة بإدفو.