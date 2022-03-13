«التميز العلمي للفيروسات» تنفي رصد تحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر

نفى الدكتور محمد أحمد علي رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجود تحوّرات جديدة لفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الحالية، قائلاً: «الأمور في مصر مستقرة حتى الآن، والسلالات الموجودة في مصر هي ما جرى الإعلان عنها رسميًا».

حقيقة وجود طفرات جديدة

وأضاف رئيس مركز التميز العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيروسات بطبيعتها تنتج طفرات، لكن «جميع الطفرات لفيروس كورونا في مصر أقل ضررًا أو شديدة أو تقاوم اللقاحات، كما لا توجد منها أي خطورة على اللقاحات»، مشددًا على أن وضع فيروس كورونا آمن، متابعًا أنَّ مصر قطعت شوطاً كبيراً في الدراسات العلمية التي تجرى لمتابعة كل تطورات فيروس كورونا.

انخفاض أعداد المصابين

وفي السياق نفسه، أكّد الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في مركاز العزل، منوهاً إلى أنه لا توجد أي أزمات أو نواقص تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات.

وقال إنَّ هناك تنسيقًا تامًا مع الجهات المعنية لتلبية أي احتياجات تتعلق بأزمة كورونا، موضحاً أنَّ المستشفى نجحت خلال الفترة الماضية في استخدام عدد من أنواع الأدوية والعقاقير الجديدة المعلن عنها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأثبتت فعالية أكّيدة في التعامل مع المرض.