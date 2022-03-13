خطة الصحة لتقليل إصابات كورونا في رمضان: تطعيم 70% بحلول يونيو المقبل

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إنَّ رمضان الكريم هو شهر التجمعات العائلية والعبادة، ويكون فرصة لتزايد أعداد إصابات كورونا، داعيًا المواطنين إلى توخى الحذر واتباع كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي، خاصة أنَّ مصر باتت في منطقة لا تدعو للقلق، متابعًا أنَّ هناك تشديدات على زيادة عملية التطعيمات في شهر رمضان الكريم بلقاحات كورونا.

التشديد على الحصول على اللقاحات

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه سيتمّ التعامل بحزم مع كل المنشآت خلال شهر رمضان لاتباع كل الإجراءات الاحترازية والتجمعات، على أن يحصل كل المتواجدين داخل المؤسسة على اللقاح، موضحًا أنَّ الوزارة تستهدف تطعيم 70% حتى شهر يونيو للوصول إلى مناعة القطيع، ومحاولة العودة مرة أخرى للحياة الطبيعة وتخفيف الإجراءات الاحترازية، محذرًا المواطنين من التهاون فى الحصول على الجرعة التنشيطية.

الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

وأوضح «عبد الغفار»: «لاحظنا أن بعض المواطنين يمتنعون الحصول على الجرعة التنشيطية ولابد من تدارك هذا الأمر، خاصة أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر تعيد مرة أخرى تقوية المناعة للجسم لمواجهة كل المتحورات إذ أن كورونا من الفيروسات التي تتحوّر بشكل دائم، وأن اللقاحات لا تعطي المناعة الكاملة إلاً أنها تعمل على الحماية بنسبة وتخفيف حدة الأعراض».

وأعلنت وزارة الصحة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل كافة المستشفيات لمتابعة المنحنى الوبائي للفيروس، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، مناشدة الوزارة المواطنين بالتواصل مع الخط الساخن للوزارة للاطلاع على جميع مستجدات الفيروس وتلقي كل التساؤلات والإجابة عليها من المصادر الرسمية لها.