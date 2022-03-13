نجوى فؤاد: «هبدأ جلسات العلاج الطبيعي ومش بتحرك من السرير»

تحدثت الفنانة نجوى فؤاد، عن تطورات حالتها الصحية، إذ إنها لا تستطيع الحركة بشكل طبيعي، معربة عن معاناتها من الوسط الفني، بسبب عدم السؤال عليها.

تطورات الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد

وأكدت الفنانة نجوى فؤاد لـ«الوطن»: «هبدأ جلسات العلاج الطبيعي، حيث إننى أعاني من انزلاق غضروفي، ولا أستطيع الحركة لذلك أجلس معظم وقتي في السرير لا أتحرك».

وأضافت: لم أشارك في رمضان 2022، لم تعرض عليّا أعمال فنية خلال الفترة الماضية، ولم أقبل بأي أدوار فنية دون التأكد من أنها تناسب مشواري الفني .

وأكدت أن الوسط الفني يتجاهلها ولم يسأل عنها، قائلة: «محدش بيسأل عليا، بقينا في زمن صعب أوي، كل واحد عايش في حاله ونعرف أخبار بعض من على السوشيال ميديا فقط».

آخر أعمال الفنانة نجوى فؤاد

فيلم «قهوة بورصة مصر» آخر أعمال الفنانة نجوى فؤاد، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي اجتماعي متناولًا العادات والتقاليد المصرية المختلفة، وما يتعرض له المجتمع المصري من إرهاب عقلي وديني وإنساني، وذلك من خلال مجموعة من الأشخاص التي تتلاقى حيواتهم داخل أحد المقاهي، العمل من تأليف علاء مرسي، وإخراج أحمد نور.

معلومات عن الفنانة نجوى فؤاد

ولدت لأب ‏مصري، وأم فلسطينية في مدينة اﻹسكندرية عام 1939، وتوفيت والدتها وهي رضيعة في سن 7 شهور فقامت زوجة أبيها برعايتها وكانت بمثابة أم حقيقية لها.

بدأت نجوى فؤاد حياتها الفنية من خلال مزاولة الرقص، ثم اتجهت إلى السينما وشاركت في بطولة العديد من الأفلام، منها: «شادية الجبل، المغامرون الثلاثة، غدًا يعود الحب، السكرية، الدكتورة منال ترقص، فرسان آخر الزمن، كشف المستور، هيستريا».

كان لـ نجوي فؤاد عدة تجارب في اﻹنتاج السينمائي، من أشهرها فيلما «ألف بوسة وبوسة، حد السيف».