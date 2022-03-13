«ها» معرض لـ16 فنانة مصرية في شهر المرأة.. لإبراز دورها الإبداعي

بمشاركة 16 فنانة، يقام غدا معرض يحمل اسم «ها» للاحتفاء بالفنانات المصريات المعاصرات والتأكيد على دورهن البارز ودعم دور المرأة المصرية وإسهاماتها على مختلف المستويات.

فرصة للفنانات المصريات

ويهدف المعرض، الذي يتزامن مع الاحتفال بشهر المرأة في مصر واليوم العالمي للمرأة، إلى إبراز دور المرأة المصرية على المستويين الفني والإبداعي وإلقاء الضوء على قدرتها على التعبير عن نفسها وإثبات ريادتها وسط التحديات المختلفة.

وقالت نادين عبد الغفار، مؤسسة «آرت دي إيجيبت» المنظمة للمعرض، إن هذا المعرض سيكون بمثابة فرصة للفنانات المصريات لعرض أحدث أعمالهن وأفكارهن الإبداعية والتأكيد على أن قوة وإبداع الفنانات المصريات سيساعدهن دائمًا على الكفاح من أجل حرية التعبير، ونحن نعمل من خلال إيماننا بأن الفن يمكن أن يكون أداة لإحداث التغيير المجتمعي وقد أثبتت قوة الإبداع مدى أهميتها وتأثيرها على مر العصور المختلفة.

ويشارك في المعرض عدد من الفنانات هن علياء الجريدي، الشيماء درويش، بريت بطرس غالي، إيمان حسين، فاطمة أبو دوما، هنا عفيفي، لينا أسامة، مروة عادل، مونيل جانو، نيللي الشرقاوي، نيفين حمزة، نهى ناجي، نورا بركة، ريم أسامة، روان الديب، ووئام المصري.

ويأتي تنظيم هذا المعرض كجزء من المبادرات الفعاليات المختلفة لتطوير الجانب العالمي للفنون المصرية المعاصرة والحديثة، والترويج للتراث والثقافة المصرية الثرية وإتاحة الثقافة والفن للجميع وزيادة الوعي بالقيم الثقافية.

معارض حديثة في مناطق أثرية

وتقدم المعارض السنوية التي تقيمها «آرت دي إيجيبت» الفن المصري المعاصر في المواقع التراثية التي تربط بين الماضي العريق لمصر وحاضرها الإبداعي.

وكان أولى هذه المعارض «الضوء الخالد» والذي عقد في المتحف المصري عام 2017، تلاه معرض «لا شيء يتلاشى… كل شيء يتحول» والذي أقيم في قصر الأمير محمد علي بالمنيل عام 2018، ثم «سرديات معاد تخيلها» وهو المعرض السنوي الثالث الذي أقيم عام 2019 في 4 مواقع تاريخية بشارع المعز بالقاهرة التاريخية والذي يعتبر أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونيسكو، بالإضافة إلى معرضها البارز «الأبد هو الآن» الذي أقيم أواخر العام الماضي على سفح أهرامات الجيزة التاريخية.