أستاذ فنون جميلة: برنامج متكامل لتجميل محطات الخط الثالث من المترو

كشف الدكتور الفنان أشرف رضا الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، ورئيس مؤسسة «آراك» للفنون والثقافة، ملامح الخطة التي يجرى تجهيزها حاليًا لتجميل محطات مترو الأنفاق الخط الثالث بعد نجاح الفكرة في تجميل محطة هوليوبوليس، قائلًا إنّ ردود فعل الجمهور كانت مدهشة بعد تجميل محطة مترو محطة هليوبوليس، بالأعمال الفنية التي نظمتها مؤسسة «أراك» للفنون والثقافة، بالتعاون مع شركة إدارة وتشغيل المترو RATP، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق؛ لنشر الفن، ورفع مستوى الذوق العام.

وأضاف رضا، لـ«الوطن»، أنّه يجرى تجهيز برنامج متكامل لتجميل محطات مترو الخط الثالث «الخط الأخضر»، في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ الفعاليات تهدف إلى تعريف الجمهور بأهمية الفن والألوان والحضارات المصرية المتراكمة، وسيكون لكل محطة ومنطقة لها تيمة من الموروثات المصرية، بحسب المكان وطبيعة المحطة.

وأوضح أشرف رضا، أنهم سيكونون في محظة العباسية، خلال 3 أسابيع، وبعدها في محطة باب الشعرية، خلال شهر رمضان، وسيكون برنامجا يتضمن فعاليات صوفية وموسيقى.

وتابع: «كانت البداية من محطة هليوبوليس، والتي تجمع بين الفن الفرعوني والإسلامي والقبطي وبها مساجد وكنائس، لذلك فالجدرايات التي قمنا بتصميمها لتكون جزءًا من التصميم الداخلي للمحطة تتناول جدارية من الخط العربي للفنان سامح إسماعيل، وأخرى من الفن القبطي للفنان مينا ميلاد، والثالثة من الفن المصري القديم أو الفرعوني والتي رسمها الفنان علاء عوض».

وأشاد «رضا»، بتفاعل الجمهور في محطة هوليوبوليس، مع 10 فنانين شباب كانت مهمتهم رسم لوحات للركاب مجانا، ونفّذوا أكثر من 100 بورتريه وقتها.