الثقافة: فتح باب التقديم لورشة التدريب المجانية على فنون المسرح

أعلن مسرح الطليعة، التابع للبيت الفني للمسرح، بدء تلقي طلبات المشاركة في ورشة التدريب علي تطوير مهارات «الإخراج المسرحي- مساعد الإخراج- الإدارة المسرحية»، ضمن برامج وأنشطة نادي مسرح الطليعة، استمرارا لتنفيذ برامج وزارة الثقافة لرعاية شباب المبدعين، ووفقا لسياسات الدولة الداعمة لتدريب الكفاءات وتأهيلها في فنون المسرح من خلال البيت الفني للمسرح.

تفاصيل ورشة مسرح الطليعة

قال بيان مسرح الطليعة، سيجرِ تدريب المشاركين في الورشة نظريا وعمليا، في ثلاثة أقسام «الإخراج المسرحي- مساعد الإخراج- الإدارة المسرحية»، من خلال محاضرات منفصلة لكل قسم، وجماعية للثلاثة أقسام، وفقا لبرنامج تدريبي يشرف على تنفيذه والتدريب خلاله:

المخرج سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، المخرج صبحي يوسف عضو فرقة المسرح الحديث، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة.

الورشة مدتها 7 أشهر، تبدأ في مارس الجاري، وتستمر حتى أكتوبر 2022، وتنتهي بمشروعات تخرج لقسم الإخراج، بمشاركة خريجي قسمي «مساعد الإخراج، الإدارة المسرحية»، إضافة إلى التدريب العملي بعروض مسرح الطليعة والفرق الأخرى التابعة للبيت الفني للمسرح، خلال مدة الورشة.

أهداف الورشة

تدريب أعضاء نادي مسرح الطليعة من المشاركين في الورشة على فنون الإخراج المسرحي، ومساعدة الإخراج والإدارة المسرحية، وتطوير مهاراتهم.

- الدفع بطاقات جديدة مؤهلة ومدربة في مجالات عمل الورشة.

شروط المشاركة

- الورشة مفتوحة للشباب من الجنسين من 21- 35 عاما دون أي استثناءات.

- الورشة مجانية لأعضاء نادي مسرح الطليعة، ومتاح التقدم لغير الأعضاء بشرط الانضمام للنادي.

- يجب اجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين للقبول بالورشة.

- تكون الأولوية في القبول بقسم الإخراج ومساعدي الإخراج، للمتخصصين من طلاب وخريجي كليات ومعاهد المسرح، يسمح بقبول طلاب وخريجي الجامعات والمعاهد العليا غير المتخصصة بشرط توافر خبرات وأعمال سابقة .

- متاح لحملة المؤهلات المتوسطة التقديم في قسم الإدارة المسرحية، على أن تكون الأولوية للمؤهلات العليا والمتخصصين، وأصحاب الخبرات العملية السابقة.

- قبول من سبق لهم المشاركة من قبل في عروض مسرحية بفرق المحترفين «ممن لديهم الرغبة» وكذلك الهواة والمسرح المستقل ومراكز الشباب قصور الثقافة، في أقسام التدريب بالورشة ذاتها، مع تقديم ما يثبت في ملف خاص مزود بالسيرة الذاتية للمتقدم.

التقديم

استمارات المشاركة بالورشة، متاحة بمقر مسرح الطليعة بالعتبة، القاهرة اعتبارا من غد 7 مارس 2022، حتي الثلاثاء 15 مارس 2020، من 6: 9 مساء يوميا، وستجرى المقابلات بالتوازي خلال أيام التدريب، وفقا للمواعيد التي يخطر بها المتقدمين.

- ضرورة الانضمام لنادي مسرح الطليعة لغير الأعضاء، للراغيين في التقدم للورشة.

للانضمام لنادي مسرح الطليعة من الرابط