«البلدوزر» أول فيلم لـ«العوضي» يسلط الضوء على فنون القتال المتنوع

يجري النجم أحمد العوضي تدريبات بدنية مكثفة داخل أحد الصالات الرياضية، استعداداً لانطلاق تصوير فيلمه الجديد «البلدوزر»، الذي يُعد أولي بطولاته السينمائية بعد نجاحاته الأخيرة في مجال الدراما التليفزيونية.

ويتعرض «العوضي»، في فيلمه الجديد، لفنون القتال المتنوع المعروفة بـ «MMA»، في أجواء من الأكشن والإثارة والتشويق، ومن المفترض عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل، وفقاً لما أعلنه العوضي في تصريح سابق لـ«الوطن».

العوضي يغيب عن موسم دراما رمضان المقبل

وفي سياق مختلف، يغيب أحمد العوضي عن موسم دراما رمضان المقبل رغم نجاح مسلسله الأخير «اللي مالوش كبير»، الذي جمعه بزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، وجسد خلاله شخصية «الخديوي» التي حازت إعجاب الجمهور والنقاد علي حد سواء.

وجاء قرار «العوضي»، بالغياب عن الموسم الرمضاني لرغبته في التحضير جيداً لأولي بطولاته السينمائية، لاسيما أن أحداثه تتطلب الوصول إلي بنية جسمانية معينة وتدريبات بدنية مكثفة، انطلاقاً من كون أحداثه تدور في أجواء من الأكشن والإثارة.

أبطال مسلسل «اللي مالوش كبير»

وشارك في بطولة «اللي مالوش كبير» خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، هدي الإتربي، محمود حافظ، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، أحمد الرافعي، أحمد عبد الله محمود، كريم العمري، محمود عمرو ياسين، بسنت النبراوي، جمال يوسف، ماجدة منير وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.

وسبق وشارك أحمد العوضي في بطولة عدد من الأفلام السينمائية، منها «بدل فاقد، هروب اضطراري، لص بغداد، وأسوار عالية».