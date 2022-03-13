عاجل.. طارق النبراوي نقيب المهندسين الجديد رسميا: النتائج بالأرقام

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 رسميا فوز المهندس طارق النبراوي بمنصب نقيب المهندسين الجديد بعد تغلبه على منافسه المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته، في جولة الإعادة على منصب النقيب العام التي أجريت الجمعة الماضية على مستوى الجمهورية في 25 نقابة فرعية.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022

وأعلن المهندس هاني محمود، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز المهندس طارق النبراوي بمنصب نقيب المهندسين الجديد، في مؤتمر صحفي منذ قليل في مقر النقابة العامة للمهندسين وجائت كالتالي:

إجمالي الحضور: 18888

الأصوات الصحيحة: 18137 صوتا

الأصوات الباطلة: 751 صوتا

هاني ضاحي: 8022 صوتا

طارق النبراوي: 10115صوتا

طارق النبراوي نقيب المهندسين الجديد

وبعد إعلان فوز المهندس طارق النبراوي بمنصب نقيب المهندسين الجديد يسدل الستار على ماراثون انتخابات نقابة المهندسين 2022 والذي شهد 3 مراحل للاقتراع حيث أجريت المرحلة الأولى يوم 25 فبراير الماضي لانتخاب رؤساء النقابات الفرعية الـ25، ومجالسها، والشعب الخاصة بها، ثم أجريت المرحلة الثانية يوم 4 مارس، وشهدت انتخاب النقيب العام للمهندسين، والأعضاء المكلمين، والإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية لمن لم يحسمها من الجولة الأولى، بينما شهدت المرحلة الثالثة التي أجريت الجمعة الماضي 11 مارس، الإعادة على منصب النقيب، بين النبراوي وضاحي، بعدما حصلا على أعلى الأصوات من بين 22 مرشحا لم يحصل أي منهم على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة.

الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين يوم الخميس المقبل الموافق 17 مارس الجاري في الثانية عشرة ظهرا، بحضور هاني ضاحي، ويشترط لاكتمال النصاب حضور ربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة 2020، فاذا لم يكتمل العدد سيتم تأجيل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحاً اذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل والا أجل الاجتماع لمدة ساعتين، وتكررالدعوة حتى يكتمل العدد، ولا يجوز للجمعية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها .

ويناقش الاجتماع السياسة العامة للنقابة وعرض الانجازات للعام الماضى، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2021، بالإضافة إلى مناقشة اعتماد الموازنه التقديرية لعام 2022 وتعيين مراقب للحسابات وتحديد اتعابة، فضلا عن النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة وذلك فى المواعيد القانونية قبل إنعقاد الجمعة العمومية باسبوعين.