من هو طارق النبراوي نقيب المهندسين؟.. مؤسس تجمع إنهاء الحراسة على النقابة

تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 برئاسة هاني محمود، وزير الاتصالات السابق، في السادسة مساء اليوم، بشكل رسمي نتيجة جولة الإعادة على منصب النقيب التي أجريت الجمعة الماضية، ويتساءل البعض عن من هو طارق النبراوي نقيب المهندسين الجديد؟، بحسب مؤشرات الفرز التي رجحت كفته على حساب منافسه هاني ضاحي بفارق نحو ألفي صوت.

من هو طارق النبراوي نقيب المهندسين؟

وخلال التقرير التالي، تجيب «الوطن»، عن سؤال من هو طارق النبراوي نقيب المهندسين؟، إذ تبين من سيرته الذاتية أنه خلال الفترة 1974-1971 انتخب رئيسًا لاتحاد طلاب كلية هندسة عين شمس من عام 1971 إلى عام 1973، ثم انتخب بعدها عضوًا بالمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الجمهورية من عام 1972 إلى 1974، وعمل بعد تخرجه في قسم الميكانيكا عام 1974 بشركة المقاولون العرب بالورش المركزية لفرع شبرا، ثم تفرغ للعمل الحر وأسس مع زملائه شركة هندسية.

كما انتخب طارق النبراوي نقيب المهندسين الجديد، خلال الفترة 1979-1975 بنقابة المهندسين في شعبة الميكانيكا، وخلال عامي 2004-2003، كان أحد المؤسسين الرئيسيين لتجمع «مهندسون ضد الحراسة» منذ عام 2003، من أجل إنهاء الحراسة التي كانت مفروضة على نقابة المهندسين بحكم قضائي، وإجراء انتخابات النقابة طوال السنوات الماضية، كما نظم وشارك في مظاهرات واعتصامات المهندسين المطالبة بذلك.

طارق النبراوي ينتزع حكمًا تاريخيًا لنقابة المهندسين

وبحسب بيان تعريفي عن من هو طارق النبراوي نقيب المهندسين، أصدرته حملته الانتخابية، فقد انتزع مع زملائه حکمًا قضائيًا تاريخيًا بإجراء جمعية عمومية غير عادية عام 2004 لنقابة المهندسين، وبالفعل عُقدت يوم 13/2/2006، فيما رفض وزير الري تنفيذ قراراتها، وقد انتخب من الجمعية العمومية كعضو لجنة متابعة للنقابة.

كما انتزع «النبرواي»، مع زملائه، حكمًا قضائيًا من القضاء الإداري في 3/3/2008 بإلزام رئيس محكمة جنوب بإجراء انتخابات نقابة المهندسين فورًا، وهو الحكم الذي لم يُنفذ، كما حصل على حكم قضائي تاريخي بإنهاء الحراسة في 27/12/2009 على النقابة، الذي تم تأييده مؤخرا استئنافيا في 14/8/2011.

كما يعد طارق النبرواي من بين 176 مهندسًا دعوا لعقد جمعية عمومية غير عادية؛ لتنتهي سيطرة الإخوان على نقابة المهندسين، وإجراء الانتخابات بناء على قراراتها في عام 2014، وانتخب نقيب عام لمهندسي مصر في شهر مايو من نفس العام، وفور إعلان نتيجة الانتخابات، وتوليه منصب النقيب العام لمهندسي مصر، قرر التفرغ الكامل للعمل النقابي وترك الإدارة في شركته الخاصة.

وكان أحد مقدمي الدعوى القضائية ضد استخدام أموال المعاشات الخاصة بنقابة المهندسين، في الهيكل الخرساني للمستشفى الاستثماري.

مناصب تقلدها طارق النبراوي

وتقلد طارق النبراوي نقيب المهندسين الجديد، عدة مناصب أبرزها: نائب رئيس جمعية خريجي هندسة عين شمس، التي تعمل على تدعيم العملية التعليمية وتطوير الكلية سابقًا، نائب رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر سابقًا، ثم رئيس مجلس إدارة شركة الميكانيكيون العرب للصناعات الهندسية، وهي إحدى كبرى الشركات الصناعية في مصر في مجال الشدات والمقالات المعدنية ونظم التخزين.