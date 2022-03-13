مي حلمي تثير الجدل في آخر ظهور لها.. انسحبت بسبب طليقها

أثارت المذيعة مي حلمي، جدلا كبيرا بعد ظهورها مساء أمس في إحدى الفعاليات الفنية، وذلك بسبب كثير من اللقطات الخاصة بها، التي لفتت انتباه الكثيرين وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أولى هذه اللقطات التي أثارت الجدل، ظهور مي حلمي مع رجل والتقاطها معه بعض الصور الخاصة، وتواجد معها طول فترة ظهورها في الإيفنت وظن البعض أنه خطيبها الذي أعلنت عنه منذ فترة، وبالفعل تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر.

حقيقة صورة خطيب مي حلمي

واتضح أن الشخص الذي ظهرت معه مي حلمي هو شقيقها عمرو حلمي، الذي شارك صورة معها عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها: «مبروك حبيبتي».

ولم تكن هذه اللقطة الوحيدة التي أثارت الجدل حول مي حلمي، فظهرت مع طليقها الفنان محمد رشاد على ريد كاربت الفعالية ذاتها.

انسحاب مي حلمي بسبب طليقها

ولم يمر هذا الأمر مرور الكرام، ولكن جعل بعض المراسلين والصحفين يسألون مي حلمي عن ظهورها لأول مرة وطليقها محمد رشاد على ريد كاربت واحدة بعد الانفصال، وهو الأمر الذي جعلها تنفعل وتنسحب من أمام الكاميرا لتنهي اللقاء.

يذكر أن مي حلمي كشفت من خلال خاصية ستوري عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» عن خطبتها دون الكشف عن هوية خطيبها، وهو الأمر الذي جعل متابعيها يتفاعلون مع الأمر، وكثرة التساؤلات حول الشخص الذي ارتبطت به.