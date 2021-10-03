مي حلمي تستعرض رأي الجمهور واللاعبين بعد العودة: «انتظروا حلقة مسجلة لكن قنبلة»

عادت الإعلامية مي حلمي لتقديم برنامج «الحكم»، مساء أمس، على شاشة «الحدث»، وذلك بعد أزمتها الأخيرة والتي توقفت بسببها عن الظهور على الشاشة، كاشفة محتوى حلقتها الأولى بعد قرار الإيقاف، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «الحلقة اليوم الساعة 12 مساءً، على قناة الحدث، وسيكون محتوى الحلقة عبارة عن تجميع لآراء الجمهور ولعيبة الأهلي والزمالك لمدة 3 سنوات، خاصة لأنّها ستكون أكبر تجميع لاعيبة كورة في مصر أو الوطن العربي».

مي حلمي: الحلقة التالية «مفاجأة»

وتابعت مي حلمي: «هذه الكواليس لم يتمّ عرضها من قبل، وكيف نشأ برنامج الحكم، وأولى بداياتي على شاشة النهار رياضة»، مشيرة إلى أنَّ «الحلقة المقبلة ستكون مفاجأة، لأنها ستحتوى على ضيف أكبر»، وصفته بـ«القنبلة».

واستكملت: «حبيت أن يرى الجمهور ماذا يحدث ما وراء الكواليس، والذي يكون عكس ما يتخيله المتابعين على الشاشات، لأنَّهم يتصورون أنَّ علاقتنا مجرد مشاكل فقط».

مي حلمي توضح سبب عرض حلقتها مسجلة

وأوضحت مي حلمي، سبب عرض الحلقة مسجلة، قائلة: «سوف أسافر خلال 3 أيام، بسبب حصولي على عقد هام يتطلب توقيعي، وهذا العقد لصالح شركة ما، ويوجد احتمال كبير لأن تكون الحلقة القادمة أيضاً مسجلة، وسوف أعلن عن هذا غداً».

كما أعربت الإعلامية عن ندمها في عدم عرضها لما وراء الكواليس على مدار الثلاث سنوات الماضية، مشيرة إلى أنَّ السبب وراء عرضها لهذه الكواليس في حلقتها هي «توضيح وجهات النظر».