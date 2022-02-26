مي حلمي تثير الجدل بعد إعلانها عن خطيبها الغامض: مبيفسحنيش بقاله أسبوع

أثارت الإعلامية مى حلمي الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بإعلانها عن ارتباطها وخطبتها، دون الإفصاح عن تفاصيل الخطبة أو الكشف عن معلومات حول هوية خطيبها.

يأتي ذلك عقب إعلان المطرب محمد رشاد -طليق مي حلمي- خطبته.

مى حلمي عن المواصفات المثالية لشريك الحياه : يبقي راجل

وردت مي حلمي على أسئلة متابعيها وجمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عبر خاصية «الاستوري»، إذ وجه لها أحدهم سؤالا يقول: «تفتكري إية المواصفات المثالية اللي تبقا في شريك الحياة»، لترد: «يبقى راجل»، فسألها متابع آخر عن أكثر شيء يسعدها، فأجابت: «لما خطيبي بيفسحني على يخت بس بقاله شهرين ماودانيش بيقول الجو تلج».

إعلان محمد رشاد عن خطيبته الجديدة

ويأتي إعلان مي حلمي عن خطيبها الجديد، بعد إعلان محمد رشاد منذ يومين عن خطيبته الجديد غادة فتحي التي تداول «رواد السوشيال ميديا» صورها، مشيرين إلى وجه الشبه الذي يجمعها بمي حلمي في الشكل وطريقة ارتداء الملابس، إلا أن «فتحي» ردت بأنها لا تشبه أحد، ولها شخصيتها المستقلة.

تفاصيل انفصال مي حلمي ومحمد رشاد

يذكر أن مي حلمي والمطرب محمد رشاد انفصلا منذ أكثر من سنة، لوجود خلافات كبيرة بينهما، وصرح «رشاد» في تصريحات لأحد البرامج خلال شهر رمضان الماضي: «أنا راجل شرقي يتمتع بالنخوة العربية، وأنا مش هشوف مراتي بتتكلم مع راجل وأنا هسكت عادي يعني».

أما مي حلمي، فقالت إن «الطلاق تجربة صعبة علي أي ست، وميعرفوش، أنا اتطلقت ليه، تجربة الخيانة صعبة وتجربة الغدر من أقرب حد بتقدر تتخلي في ثانية وتبيع وتنسي دي حاجة تالتة بقي، علي ما أعتقد كنت محتاجة أحكي الكلام ده عشان أحس أني خلاص صافية».