رئيس جامعة بني سويف: «مبادرة القرية» تعمل على خدمة وتنمية المجتمع

أطلق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، «مبادرة القرية» بقرية قمبش الحمراء والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تقوم بها إدارة رعاية الشباب بالجامعة، وذلك انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها.

وتفقد الدكتور منصور فعاليات المبادرة والتي شملت تنفيذ حملة توعية للمواطنين بمشروعات حياة كريمة وأثر تلك المشروعات في النهوض بالمستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، وكذلك تدريب حرفي للفتيات وخريجي الجامعات على «مشغولات يدوية وحرفية».

ندوة لسيدات القرية

ووجّه بإقامة معارض لعرض تلك المشغولات داخل مجمعات الجامعة بشرق وغرب النيل، كما استمع رئيس جامعة بني سويف لجانب من ندوة لسيدات القرية عن عدد من القضايا من أهمها تمكين المرأة للقيام بدورها، والصحة الإنجابية، والزيادة السكانية، وتم توزيع عدد من الهدايا عليهن تشجيعاً لهن لحضور لتلك لندوات ونقلها لباقي سيدات القرية.

كما شاهد الدكتور منصور حسن عروضاً ترفيهية للأطفال من طلاب المدرسة الإبتدائية بالقرية بمشاركة طلاب الجامعة، بالإضافة إلى ورش الرسم والتى جاءت تحت عنوان ارسم حلمك، واصنع مستقبلك، وحقق هدفك وقام رئيس الجامعة بتوزيع عدد من الهدايا على الأطفال تشجيعاً لهم على الاستمرار فى ممارسة الأنشطة.

كما شارك رئيس جامعة بنى سويف الطلاب فى زرع عدد من الأشجار بمختلف أنحاء القرية فى إطار حرص الجامعة فى التوسع بزراعة المسطحات الخضراء، وزراعة الأشجار وحث المواطنين على الاهتمام بالزراعة خاصة الأشجار المثمرة.

متابعة رسم الجداريات داخل القرية

وفي ختام المبادرة تابع الدكتور منصور جانباً من رسم طلاب وطالبات الجامعة عددا من الجداريات وأسوار المدارس داخل القرية ما يحول صورة المكان إلى شكل حضارى جميل وذلك في إطار الأنشطة التى يقوم بها طلاب الجامعة ضمن المبادرة.

وأوضح الدكتور منصور أن المبادرة جاءت انطلاقًا من دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بها، بمحافظة بني سويف والمساهمة الفعالة بالاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، مؤكداً حرص الجامعة المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» بالإضافة إلى تنظيم عدد من القوافل التنموية الشاملة لعدد من القرى خلال الفترة الماضية بهدف تقديم الخدمات المجتمعية لتلك القرى.

وأشاد الكابتن محمد فاروق، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، بمجهودات الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة فى تنظيم تلك المبادرات داخل قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى شملت العديد من الفعاليات وتوزيع هدايا على الأطفال والأهالي وذلك من المشاركة المجتمعية لجامعة بنى سويف للمجتمع المحيط بها.