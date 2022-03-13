الحكومة: تجهيز 300 ألف «شنطة رمضان» لتوزيعها على المستحقين

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات استعداداً لشهر رمضان المعظم، وخلال الاجتماع أكد وزير التموين تلقيه طلبا من وزارة الأوقاف لتجهيز 300 ألف «شنطة رمضان» لتوزيعها على المستحقين في الشهر الكريم.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة، وكذا السلاسل التجارية المختلفة، والمعارض، قبل حلول شهر رمضان المبارك، بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسواق، لافتا في هذا الصدد إلى استعدادات إقامة معارض «أهلاً رمضان» بالقاهرة الكبرى والمحافظات، والتي تسهم بقدر كبير في تلبية متطلبات المواطنين من مختلف السلع والمستلزمات، وتخفيف الأعباء المادية عن شرائح كبيرة.

وزير التموين: نستهدف توريد أكثر من 6 ملايين طن قمح من المزارعين

من جانبه، عرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف توافر السلع الأساسية، وخاصة القمح في ضوء التبعات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة، حيث أوضح الوزير أن المساحة المُنزرعة بمحصول القمح في العام الحالي تبلغ نحو 3.6 مليون فدان، تنتج قرابة 10 ملايين طن، مضيفا أننا نستهدف مع اقتراب موعد الحصاد توريد كميات قمح من المزارعين تتخطى 6 ملايين طن، عبر آليات ومحفزات مختلفة، مؤكدا أنه تم إعداد خطة التوريد، وتحديد أماكن التخزين، وتم التوافق بشأن قرار توريد القمح، ليتم إعلانه بالتنسيق بين وزيري المالية والزراعة، منوها إلى أنه سيصدر قرارا بآليات تسليم القمح، وضوابط عدم المتاجرة به، وفقا ًللقوانين المنظمة.

بدء انطلاق معارض أهلا رمضان الأسبوع الجاري

وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن هذا الأسبوع سيشهد بدء انطلاق معارض «أهلاً رمضان» بالمحافظات المختلفة، بمشاركة عدد كبير من الشركات المنتجة بأسعار وعروض مميزة، كما ستشهد هذه المبادرة مشاركة من فروع السلاسل التجارية الكبرى، والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع «جمعيتي»، لطرح السلع الغذائية وخاصة منتجات رمضان بأسعار مميزة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم عقد اجتماعات مع التجار والمسئولين عن توريد مختلف المنتجات الغذائية، مثل: المكرونة، والأرز، والزيت، وخلافه، وتم الاتفاق على طرح عروض مميزة مع توفير أكبر كميات ممكنة بأسعار منافسة.

كما أشار إلى أنه في إطار تضافر جهود وزارات الحكومة، فقد تلقى طلبا من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتجهيز 300 ألف «شنطة رمضان» لتوزيعها على المستحقين من الشرائح الأكثر احتياجا، وتنسق «التموين» حاليا لتوفيرها.