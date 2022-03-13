مدبولي: خطة متكاملة للنهوض بشبه جزيرة سيناء تعليميا وصحيا واجتماعيا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا قدمه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن جهود الوزارة في دعم العملية التعليمية في سيناء، في ضوء استكمال المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة بها.

جهود النهوض بشبه جزيرة سيناء

وأكد رئيس الوزراء، أنّ الدولة تعمل على النهوض بشبه جزيرة سيناء في مختلف المجالات والقطاعات، من خلال خطة متكاملة تشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية لأبناء سيناء الغالية، وذلك في إطار المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة في مختلف مناطق الجمهورية، مؤكدا أنّ التنمية لا تستهدف فقط بناء الحجر، بل تسعى إلى بناء المواطن المصري في مختلف المجالات.

من جانبه، سلّط الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوء على أهم جهود الوزارة فيما يتعلق بدعم العملية التعليمية لأبناء سيناء في المراحل التعليمية المختلفة، وكذا تعريف أبنائنا من الجاليات المصرية بالخارج بجهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، المتمثلة في المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة في سيناء، من خلال المشاركة في المسابقات الثقافية والعلمية على مستوى جميع الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظات الجمهورية.

تطوير العملية التعليمية

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ هذه الجهود تأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير العملية التعليمية، وضمان عنصري الإتاحة والجودة لجميع الطلاب بشكل عادل، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو إيلاء المزيد من الجهود والاهتمام بالمشروعات الخدمية لمواطني شبه جزيرة سيناء، وتذليل المعوقات التي تواجه طلابنا في سيناء، مستعرضا في هذا السياق أبرز جهود الجهات المعنية بالوزارة في هذا الشأن، ومنها إنشاء وصيانة المباني المدرسية، حيث تم إنشاء 12 مدرسة جديدة، والقيام بصيانة 12 مدرسة بشكل كامل.

وأضاف أنّه إلى جانب ذلك، تتوسع الوزارة في نوعيات التعليم الجديدة بسيناء، وجرى الانتهاء من أعمال إنشاء وتشغيل المدرسة المصرية اليابانية في مدينة العريش، إضافة إلى التوسع في المدارس الرسمية للغات؛ حيث وصل عدد المدارس من هذه النوعية بمحافظة شمال سيناء في العام الدراسي الحالي إلى 8 مدارس، كما يتم افتتاح مبنى مدرسي جديد لتلك النوعية، بمعدل مدرسة كل عام.

وأشار إلى أنّ جهود الوزارة في هذا الشأن، تتضمن تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة بالمدارس بمختلف الإدارات التعليمية، بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي، حيث بلغ عدد المعلمين المستهدفين بالتدريب 1462 معلما، كما جرى إدخال كل متطلبات المنظومة التكنولوجية الحديثة لمعظم المدارس بسيناء، ونجحت مديرية التربية والتعليم خلال الفترات الماضية في عقد امتحانات الشهادات العامة على أكمل وجه، من خلال تضافر الجهود وبدعم من الجهات المعنية بالوزارة، دون أي عوائق؛ سواء في امتحانات الشهادات الإعدادية، أو الثانوية، أو الدبلومات الفنية.

المجمع الخدمي للامتحانات بالعريش

وأضاف الدكتور طارق شوقي، أنّ جهود الوزارة تضمنت أيضًا إنشاء مجمع خدمي للامتحانات بالعريش ليضم جميع مراكز الأسئلة لجميع المراحل والنوعيات والكنترولات، فضلا عن إنشاء فرع للأكاديمية المهنية للمعلمين لخدمة جميع معلمي شمال سيناء؛ لتخفيف العبء الذي كان يتكبده معلمو المحافظة في التوجه إلى أقرب فرع للأكاديمية، كما تم العمل على حل مشكلة الاستراحات بوسط سيناء، التي كانت تواجه معلمي وسط سيناء والاضطرار للإقامة في مدن أخرى.

إضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى نجاح أعداد من المدارس بسيناء في الحصول على شهادات اعتماد الجودة، كما يتم التركيز على تفعيل الأنشطة التربوية من قبل طلابنا في سيناء، بجانب جهود دعم المدارس، التابعة لعدد من الإدارات التعليمية والتي تعرضت للأضرار والتلف خلال الفترات الماضية.

وتطرق الدكتور طارق شوقي، إلى جهود الدولة في استمرار دعم العملية التعليمية بسيناء، والتي أثمرت عن نجاح عدد كبير من طلابها في الحصول على مجموع أكثر من 90% في شهادة الثانوية العامة بعدد من الإدارات التعليمية، فضلا عن تقديم منحة للطلاب الناجحين بالثانوية العامة في شمال سيناء تتمثل في قرار مجلس الوزراء بمنحهم تخفيضا بنسبة 2% على مجموع القبول بالكليات والمعاهد؛ نظرا للأحداث التي تمر بها المحافظة، وكذلك تشجيعا لهم، كما قرر مجلس جامعة العريش إعفاء الطلاب من أبناء إدارتي رفح والشيخ زويد من المصروفات الدراسية وكذلك إعفائهم من مصروفات الإقامة بالمدينة الجامعية.

جهود الدولة في سيناء

وفيما يتعلق بجهود تعريف أبناء الجاليات المصرية بالمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في شبه جزيرة سيناء، أشار الوزير إلى أنّ ذلك يتم من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والإدارات التعليمية لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب بالخارج للمشاركة في المسابقات العلمية والثقافية المختلفة التي تنظمها الوزارة بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية، موضحا أنّه جار تنفيذ مسابقة بحثية لطلاب المرحلة الإعدادية تحت عنوان «جهود الدولة في سيناء»، كما أنه جار تنفيذ مسابقة أخرى لطلاب المرحلة الثانوية تحت عنوان «أهم الإنجازات في سيناء».

برنامج التوجيه الجمعي والإرشاد التربوي

كما يتم تنفيذ برنامج «التوجيه الجمعي والإرشاد التربوي» على مستوى الجمهورية لطلاب المراحل التعليمية الثلاث، والذي يتناول موضوعات التكنولوجيا الحديثة وأثرها في الصراع الفكري والقيمي، وحقوق المواطنة، وتقبل الآخر، والمساواة في الحقوق والمسئوليات، لافتا إلى أنّ هذا البرنامج يهدف إلى نبذ الفكر المتطرف، ومواجهة السلوكيات الخاطئة، وتوحيد المفاهيم الدينية، واحترام المقدسات ودور العبادة، إضافة إلى برنامج قوافل الرعاية الاجتماعية باستخدام آليات التواصل والحوار، وتنظيم لقاءات توعوية وتنموية للأخصائيين الاجتماعيين والموجهين بشأن موضوعات التهذيب الإيجابي، وحقوق الطفل، والتعبير عن المشاعر، واحترام الأديان.

وتطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى الحديث عن الخطة الطموحة للتنمية المهنية للمعلمين لتطوير منظومة التعليم بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، التي تضم عددا من البرامج، منها برنامج ترقي وظائف المعلمين ضمن السلم الوظيفي، والذي من أهدافه الاستراتيجية أن يكون الترقي إلى وظائف المعلمين متاحًا لكل من استوفى الحد الأدنى من المدة البينية اللازمة للترقي، حيث يتم التدريب على تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب، وتصميم الأنشطة التعليمية الملائمة، إلى جانب التدريب على حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي، وإدارة الوقت المخصص للتعليم بكفاءة، والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية والقدرة على إنتاج المعرفة، وهناك أيضا برنامج التنمية المهنية اللازم لمنح شهادة الصلاحية، وغيرها من البرامج الأخرى الهادفة.