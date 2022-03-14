«إسراء» تحول الصلصال لمجات وأشكال مختلفة: «بسلي وقتي وبحقق ربح»

بين الألوان الزاهية من الصلصال الحراري والكثير من المجات، تجلس إسراء عبد الفتاح صاحبة الـ 29 عاما، وتُمسك بيديها نشابة صغيرة لتفرد بها الصلصال و تصنع منه مجات رائعة الأشكال تسحر العيون، تبتكر في تصميماتها دائمًا لتتربع على عرش صناعة الهاند ميد بمحافظة الفيوم، ويُذاع صيتها في كل حدب وصوب.

حظر الكورونا كان سبب إبداعها

تحكي «إسراء»، أنّها تخرجت من كلية العلوم عام 2014 ثم أكملت دراساتها العُليا ولكنها لم تعمل في مجالها، وتزوجت وأنجبت وكانت تهتم بشؤونها الأسرية فقط حتى جاءت فترة الحظر في بداية ظهور فيروس كورونا، وأصابها الملل، فبدأت تبحث عن العُلب الفارغة والأشياء القديمة وتقوم بإعادة تدويرها لتُصبح قطعا فنية، ثم بدأت في استخدام الديكوباج لتجديد ديكورات منزلها، بحسب حديثها لـ«الوطن».

تعلمت الصلصال الحراري من يوتيوب

كانت الفتاة العشرينية، تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وتشاهد الكثير من المجات التي زُينت بالصلصال الحراري بأشكال رائعة وألوان زاهية، وتحتفظ بتلك الصور على هاتفها حتى تشتري مثلها، ثم فكرت في أنّ تتعلم صناعته وأخبرت زوجها برغبتها وفوجئت بأنّه أحضر لها مجموعة متكاملة من الصلصال الحراري، فبدأت تعلم صناعته من اليوتيوب حتى أتقنته.

بدأت بصناعة مجات لأسرتها وصديقاتها

وأوضحت أنّها بدأت بصناعة مجات لأطفالها وأفراد أسرتها وأقاربها وصديقاتها، وكانت تشارك صورها على صفحتها الشخصية عبر «فيسبوك» ولاقت إقبالاً كبيراً وتشجيعاً من الجميع، وتحوّلت هوايتها إلى مهنة ومصدر للربح على الرغم من كونها لا تعمل بانتظام.

أشكال متعددة من المنتجات المختلفة

وأشارت إلى أنّها تصنع المجات، وفناجين القهوة، وميداليات السيارات، وميداليات شخصية، وحلقان للفتيات، وتوك، وحتى النوت بوك، بأي شكل يُطلب منها، موضحةً أنّها تكون هدايا مميزة جداً نظراً لكونها مصنوعة يدوياً بحب، كما أنّها تكون مميزة فالطبيب يُصنع له مج يحمل هيئة طبيب ومعداته كالسماعة والبالطو، وغيرها من المهن المختلفة.

لا تعمل بانتظام بسبب واجباتها الأسرية

تعمل «إسراء» ساعتين يوميا فقط نظراً لواجباتها تجاه أسرتها وهو ما جعل أرباحها قليلة، على الرغم من أنّ تلك الحرفة إذا احترفها شخص متفرغ ستدر عليه دخلاً ماليا مربح جداا، خصوصاً أنّها سهلة التعلم، ولكنها تأخذ وقتاً كبيراً في التصنيع والحرق داخل الفرن، موضحة أنّها تبعده عن أبنائها تماماً نظراً لكون مادة الصلصال الحراري غير آمنة وضارة لذلك تعمل خلال نومهم فقط.

مراحل قليلة في ساعات طويلة

وتشتري المجات أو الفناجين ثم تحضر الصلصال وتبدأ في عجنه بالنشابة حتى يُصبح لينا، ثم تقوم بعمل الشكل الذي تريده على المج ولصقه بواسطة الأيبوكسي الشفاف، وعقب ذلك تدخله الفرن لتحرقه حتى يصبح أشد صلابة وقوة، لافتةً إلى أنّها خصصت فرنا لصناعته ولا تستخدمه في أي شئ آخر نظرا لأنّ الصلصال الحراري ضار بالصحة وتشكل الأبخرة التي تتصاعد منه خطورة في بعض الأحيان على الشخص.

أفضل هدية هاند ميد للجميع

ولفتت إلى أنّ أسعار القطعة الواحدة تبدأ من 120 جنيها وحتى 200 جنيه أو أكثر حسب الشكل المطلوب والحجم، لافتةً إلى أنّ أكثر شئ مميز صنعته كان مج يحمل عروسة ترتدي الفستان الأبيض طلبته منها شابة لإهداءه لصديقتها بمناسبة زفافها، كما أنّها واجهت طلبا غريباً بعمل بيت سبونج بوب وبيت داخل حوض الأسماك، ولكنها رفضت خوفا من أن يتسبب تواجد الصلصال الحراري داخل المياه في تسمم الأسماك.

زوجها كان الداعم الأكبر لها

وشددت «إسراء»على أنّ دعم زوجها لها ووقوفه إلى جانبها هو سبب تفوقها في صناعة الصلصال الحراري، كما أنّه يعمل معها في حالة ضغطها في أكثر من أوردر في آن واحد، موضحةً أنّها توافق فوراً على تعليم أي شخص يرغب في التعلم لتكون مهنة وباب رزق له.