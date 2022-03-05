تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في منازلهم بالفيوم بدءا من الأحد

تبدأ مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، في تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بأنواعه «أسترازينكا، فايزر، وجونسون»، بدءا من بعد غدٍ الأحد ولمدة عشرة أيام، تنتهي 15 مارس الجاري، ضمن حملة «طرق الأبواب» لتطعيم المواطنين، وطلاب الجامعات والمدارس، بدءا من 12 سنة فأكثر، كما يجر تطعيم المقبلين على الزواج بالفيوم بلقاح «فايزر» وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، فيما سيجرى منع دخول الموظفين والمواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا الهيئات والمصالح الحكومية.

المستهدف تطعيمهم بلقاح كورونا

كشف الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة والسكان، أنّ الحملة تستهدف تطعيم عدة فئات من المستهدف تطعيمهم بلقاح كورونا، إذ تشمل:

طلبة المدارس من سن 12، حتى 18 سنة.

الحوامل ومن يخططون للحمل.

الأمهات المرضعات.

طلاب الجامعات.

العاملين بالمصالح والهيئات الحكومية.

التطعيم بلقاح كورونا دون تسجيل

أوضح وكيل وزارة الصحة والسكان، أنّ التطعيم المواطنين بـ«لقاح كورونا» خلال الحملة، سيكون دون تسجيل مسبق على الموقع، ودون انتظار رسالة، وسيكون فقط ببطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد، موضحا أنّ الحملة ستجوب جميع المدن، والقرى، والنجوع، والعزب.

700 فريق لتطعيم المواطنين باللقاح

أضاف أنّه جرى زيادة عدد الفرق المتحركة طوال فترة حملة طرق الأبواب، إلى 700 فريق يشارك فيها كل الأطباء بشريين، وأسنان، وصيادلة، وأخصائيوا العلاج الطبيعي، والتمريض، والمراقبين الصحيين، وطلبة معاهد ومدارس التمريض، والرائدات الريفيات، والتي ستقوم بعملها على فترتين، فترة صباحية وأخرى مسائية، بالإضافة إلى 67 مركزاً ثابتاً لتطعيم المواطنين باللقاح.

توفير مليون لقاح لمحافظة الفيوم

أشار وكيل صحة الفيوم، إلى أنّ الحملة تستهدف تطعيم 800 ألف مواطن، موضحا أنّه أنّه جرى توفير مليون لقاح لمحافظة الفيوم، منهم نصف مليون متوفر بالفعل في المديرية، و500 أخرى سيتم سحبها تبعاً للطاقة التخزينية لمديرية الصحة.