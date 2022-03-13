أمين الغرف التجارية: إتاحة المخزون الاستراتيجي من القمح يقلل الأسعار

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك شراكة بين القطاع الخاص ووزراء الزراعة والتموين من أجل توفير السلع الاستهلاكية بسعر مناسب، لافتا إلى أن إعلان وزارة التموين إتاحة جزء من المخزون الاستراتيجي للمخابز ومصانع المكرونة أدى إلى نزول أسعار الجملة في القمح والدقيق وسيظهر هذا الأثر خلال الأيام المقبلة وستنخفض باقي الأسعار.

الخضروات والفواكه انخفضت جنيها واحدا

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الخضروات والفواكه انخفضت بمقدار جنيه واحد، مبينا عقد لقاء بين وزراء التنمية والصناعة والتموين لإتاحة الزيوت بأسعار الجملة في معارض أهلا رمضان لخفض سعر الزيوت التي ارتفعت مؤخرا.

مصر لن توقف توريد الزيت

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجاري، أن مصر لن توقف توريد الزيت لأن السلع متاحة لمدة 5 أشهر، ويتم العمل على خفض الأسعار وإتاحة السلع أمام كل المواطنين، مبينا أن هناك توافقا للاتفاق على سعر الدواجن الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم إصدار بيان قريبا للتعريف بأسعار السلع والبيض الجديدة قبل قدوم شهر رمضان.

تأثر الأسعار حول العالم

وتأثرت الأسعار حول مختلف دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت 21 فبراير الماضي عقب دخول روسيا أوكرانيا وإعلان إقليمين في أوكرانيا الانفصال عنها، وسط إجراء القوى الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا.