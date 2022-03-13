«مصر للأسمدة»: ملتزمون بتوريد 65% من الإنتاج للمزارعين بنفس الأسعار

قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» المملوكة لوزارة قطاع الأعمال، إنَّها ملتزمة بتوريد ما يعادل 55% من الإنتاج للسوق المحلية وطرح 10% إضافية، ليصبح إجمالي ما سيتم توريده 65% من الإنتاج إلى السوق المحلية بالأسعار نفسها.

وأضاف «موبكو»، في بيان لها حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنها لن تصدر شهادات التصدير إلا بعد توريد كميات الأسمدة إلى السوق المحلية بشكل كامل.

دراسة البيع المقدم بشهرين

واتجهت الشركة إلى سياسة البيع المقدم بشهرين مع اللجوء إلى النشرات العالمية للاسترشاد بأسعار البيع المتوقع خلال تلك الفترة، نظراً للتذبذب البسيط في أسعار البيع الخارجي، لافتة إلى أن الإدارة تدرس حاليًا تلك الآلية لتعظيم الاستفادة من متغيرات السوق وامتصاص التغيرات السريعة على مستوى الأسعار، بالإضافة إلى التحوط لتلبية احتياجات السوق المحلية المصرية في زيادة الرقعة الزراعية.

أرباح شركة «موبكو» خلال عام 2021

وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» صافي ربح بلغ 4.79 مليار جنيه خلال العام 2021، مرتفعة بنحو 92.5%، مقارنة بأرباح 2.49 مليار جنيه خلال العام 2020. وسجلت إيرادات الشركة خلال العام الماضي 10.25 مليار جنيه، مرتفعة من 7.33 مليار جنيه إيرادات خلال 2020.

وكانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، قد أعلنت عن توقعاتها بارتفاع أسعار الأسمدة، مع التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، خاصة تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ تعد روسيا أكبر مصدر للأسمدة على مستوى العالم.

وقالت المؤسسة إن الدول التي تعتمد على الأسمدة الروسية في إنتاجها الزراعي، ستتأثر بتوقف الإمدادات الروسية، وسيكون لها تأثير على الموسم الزراعي.